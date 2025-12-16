"Se abrió un camino": Bohemios realizará obras en gimnasio y casas linderas para volver a competir tras prohibición por ruidos molestos

Luego de más de 500 días, el club Bohemios vislumbra el camino para solucionar un conflicto inédito en el básquetbol uruguayo: el cierre de su gimnasio por ruidos molestos.

Desde el 22 de julio de 2024 la histórica institución de Pocitos no puede utilizar el Gimnasio A, el principal del club, durante las noches (lunes, miércoles y viernes desde las 20:30 y martes y jueves desde las 19:30) y los fines de semana (durante toda la jornada). A raíz de esto, el plantel de mayores no se presentó a jugar la Liga de Ascenso y descendió automáticamente a la DTA, la tercera categoría.

Pero lo que más preocupa a los directivos del club son los cerca de 200 niños y adolescentes que participan de las inferiores y ven cercenada la posibilidad de entrenar y competir en sus categorías, muchas veces debiendo ir a practicar a gimnasios alquilados. Varios han dejado la institución por las complicaciones logísticas.

“Es una locura, somos el único club del Uruguay (con restricción de su gimnasio)” , lamentó en entrevista con El Observador Jorge Malvar, presidente de Bohemios.

El “Albimarrón” es uno de los tantos clubes que está encallado en medio de un barrio. ¿Por qué es el único que sufrió esta restricción? “También es el único que tuvo una cantidad de denuncias y constataciones”, respondió a El Observador Diego Olivera, prosecretario de la Intendencia de Montevideo, uno de los jerarcas que ha intervenido en el tema.

Olivera detalló que los que “iniciaron la denuncia fueron cinco o seis familias” y que luego hubo “múltiples mediciones en varias casas”. El diálogo con los vecinos no prosperó y la intendencia decretó la restricción horaria hasta tanto no se hiciera una “reforma” en el club de la calle Gabriel Pereira.

Luego de más de un año sin avances, en las últimas semanas se abrió un canal de diálogo. El club cumplió con el primer hito marcado por las autoridades departamentales: contratar a un equipo técnico para realizar nuevas mediciones sonoras en el gimnasio y las casas linderas.

Cancha del Club Atlético Bohemios Joaquín Ormando

La medición se realizó el 7 de diciembre a cargo del arquitecto Gonzalo Fernández, que ha trabajado en consultorías acústicas de edificios como el Antel Arena, el Teatro Solís y el Auditorio del Sodre.

El viernes pasado directivos del club recibieron a Olivera y otros jerarcas de la comuna para presentar los resultados del estudio. Tras una reunión “satisfactoria” -en términos de Malvar- desde el club entienden que “se abrió un camino” para solucionar el conflicto.

Las obras y la "habilitación parcial"

En los próximos días Bohemios presentará el “proyecto final” de obras, que deberá ser aprobado por la comuna. Se pondrá en marcha por etapas y se resolverá el problema acústico en dos niveles: en el gimnasio y en casas linderas.

En la visita realizada se detectó que en el techo del gimnasio “hay algunas aberturas que se van a tener que cerrar, así como algunas ventanas”, contó Malvar.

Cancha del Club Atlético Bohemios Joaquín Ormando

A su vez, se realizarán obras -pagadas por el club- en los apartamentos más afectados. En la medición del 7 de diciembre se analizaron una veintena de viviendas y se detectó que las más damnificadas son -en principio- tres, un apartamento ubicado sobre la calle Gabriel Barreiro y dos ubicados sobre Cipriano Payan y Gabriel Barreiro. Se realizarán refacciones para hacerlos “más herméticos”, colocando, por ejemplo, “doble ventana”.

Malvar estima que “ni bien empiecen” las obras tendrán la habilitación para “entrenar hasta las 21:00 entre semana y poder jugar de locatarios los fines de semana". “Para febrero o marzo estaría parcialmente habilitado”, auguró. En el tercer mes del año comienza la competencia de juveniles.

“Para los juveniles era insostenible y a fin de año se podía dar la fuga (de jóvenes hacia otros clubes). Estábamos entrenando en Layva, Welcome... era fundamental habilitar en el primer semestre y darle certeza a los juveniles porque es como el colegio: si no abre me voy a otro. Además se estaba perdiendo el vínculo con el barrio”, señaló.

A nivel de mayores Bohemios competirá en la DTA a partir de agosto con un plantel integrado “básicamente con juveniles y ex jugadores que han pasado por el club”, anunció Malvar.