El Observador / Básquetbol / LIGA SUDAMERICANA

Defensor Sporting terminó tercero en su mejor actuación histórica en la Liga Sudamericana de Básquetbol

8 de diciembre 2025 - 21:30hs
Dion Wright

Dion Wright

Foto: FIBA

Defensor Sporting completó el fin de semana su participación en la Liga Sudamericana de Básquetbol donde terminó en el tercer lugar, mejorando su actuación en la temporada pasado, donde había finalizado cuarto.

El sábado, Defensor Sporting perdió 80-65 contra Ferro Carril Oeste, a la postre campeón.

El venezolano Michael Carrera fue el goleador de Sporting y del partido con 22 anotaciones.

Carrera también lideró al equipo de Gonzalo Brea en asistencias con 5 y en rebotes con 8.

Imagen del partido entre Peñarol y Urunday Universitario
LIGA URUGUAYA

Liga Uruguaya de Básquetbol: Peñarol vapuleó a Urunday y comparte la punta con Nacional

Luciano Parodi y Santiago Véscovi
LIGA URUGUAYA

Peñarol 82-69 Nacional por la Liga Uruguaya de Básquetbol: el aurinegro volvió a ganarle con autoridad al tricolor otra vez con Santiago Véscovi de figura

Facundo Terra aportó 19, Elijah Weaver 10, Theo Metzger 4, Mateo Bianchi 3, Federico Soto 3, Mauro Zubiaurre 2 y Dion Wright 2.

20251207 Mauro Zubiaurre Defensor Sporting Liga Sudamericana de Básquetbol 2025. Foto: FIBA
Mauro Zubiaurre

Mauro Zubiaurre

Emiliano Lezcano fue el goleador de Ferro con 20 puntos, Rodrigo Gallegos dio 7 asistencias y Eduardo Vasirani lideró el rebote con 8.

Mirá acá las estadísticas del partidos.

El domingo, por el tercer puesto, Defensor Sporting superó claramente a Olimpia Kings por 98-63 cerrando un torneo internacional con cinco victorias y tres derrotas, las tres ante equipos argentinos.

Elijah Weaver fue el goleador con 22 puntos, seguido de Metzger con 20. Carrera hizo 14, Terra 13, Bianchi 10, Wright 8, Soto 5, Zubiaurre 4 y Brahian Gómez 2.

Terra lideró el rebote con 7 y las asistencias con 9 siendo una de las grandes figuras del partido junto con un Weaver que metió 4 de 6 triples.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

En la final, Ferro le ganó 95-68 a Regatas.

La campaña de Defensor Sporting en la Liga Sudamericana de Básquetbol 2025

Defensor Sporting fue segundo en el grupo C donde Corinthians fue locatario. El fusionado le ganó.

El grupo de cuartos de final se jugó en Paraguay y ahí el fusionado volvió a ganarle a Corinthians y al local San José para meterse entre los cuatro mejores.

En ambas fases, Defensor Sporting perdió contra sus rivales argentinos: Quimsa y Regatas de Corrientes que terminó como el vicecampeón del certamen.

Fase Resultado
Grupo C Quimsa 76-78
Grupo C Corinthians 81-76
Grupo C ABC Camp 101-90
Cuartos de final San José 64-54
Cuartos de final Regatas 56-72
Cuartos de final Corinthians 75-66
Semifinal Ferro 65-80
Tercero Olimpia Kings 98-63

En la temporada pasada, Defensor Sporting había llegado a semis, al igual que Nacional que se consagró campeón, pero terminó cuarto.

Sporting es después de Malvín el otro equipo uruguayo que llega a semis de este torneo en dos años consecutivos y en esta ocasión logró su mejor actuación histórica con un tercer puesto.

Temas:

Defensor Sporting Liga Sudamericana de Básquetbol

