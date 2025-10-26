Defensor Sporting le ganó a Corinthians y ABC Camp para clasificar a cuartos de Liga Sudamericana de Básquetbol con un Theo Metzger brillante

Defensor Sporting tuvo una destacada actuación entre el viernes y el domingo en la disputa del grupo C de la Liga Sudamericana de básquetbol. El fusionado terminó segundo en la serie y se clasificó a cuartos de final.

El equipo de Gonzalo Brea debutó el viernes perdiendo 78-76 contra Quimsa de Argentina.

En ese partido, Theo Metzger fue la gran figura del equipo con 22 puntos y 10 rebotes. Duane Wilson metió 16, Facundo Terra 15, Mateo Bianchi 10, Dion Wright II 6, Néstor Colmenares 5 y Mauro Zubiaurre 2. Terra lideró las asistencias con 6.

El sábado, Defensor Sporting dio un gran batacazo al derrotar al local Corinthians por 81-76.

El partido se jugó en el gimnasio Wlamir Marques donde el Timao fue locatario en la serie.

Metzger volvió a ser descollante con 30 puntos (4 de 6 en triples) y 11 rebotes.

Duane Wilson sumó 16 puntos más 4 asistencias, Terra 13 tantos, Bianchi y Federico Soto 6 cada uno (este último con 4 asistencias), Dion Wright II 4, Mauro Zubiaurre también 4 y Colmenares 2.

Este domingo, Sporting selló su clasificación al ganarle al ecuatoriano ABC Camp por 101-90.

El goleador fue Duane Wilson con 26 anotaciones.

Terra metió 20, Zubiaurre 16, Wright II 14, Colmenares 10, Metzger y Maximiliano Antúnez 4 cada uno, Soto 3, Bianchi y Mateo Mac 2 cada uno.

Si bien Metzger bajó considerablemente su aporte goleador (0 de 3 en dobles y 1 de 7 en triples), fue el líder del equipo en rebotes con 11 y en asistencias con 5. cerrando una serie memorable.

Defensor Sporting se clasificó primero porque en el cierre del grupo, Cortinthians le ganó 100-96 a Quimsa y generó un triple empate en el primer puesto.

El equipo uruguayo clasificó porque le ganó por 5 a Corinthians y perdió por 2 con los argentinos.

Cortinthians tiró a errar sus últimos libres con Quimsa para no ganar por mínima y buscar en alargue una diferencia de 4 puntos, que fue lo que logró para poder avanzar. Quimsa quedó eliminado.

En el grupo A se clasificaron Jorge Guzmán de Ecuador y Olimpia Kings de Paraguay quedando eliminados Oberá de Argentina y Baurú de Brasil.

En el B se clasificaron Ferro de Argentina y Universitario de Bolivia quedando eliminados Vasco da Gama de Brasil y Motilones de Colombia.

Resta ahora definirse el grupo D donde están San José de Paraguay, Leones de Chile, Regatas de Argentina y Pinheiros de Brasil.