Defensor Sporting le ganó a Corinthians y ABC Camp para clasificar a cuartos de Liga Sudamericana de Básquetbol con un Theo Metzger brillante

Defensor Sporting tuvo una destacada actuación entre el viernes y el domingo en la disputa del grupo C de la Liga Sudamericana de básquetbol. El fusionado terminó segundo en la serie y se clasificó a cuartos de final.
El equipo de Gonzalo Brea debutó el viernes perdiendo 78-76 contra Quimsa de Argentina.
20271025 Mateo Bianchi Defensor Sporting, Quimsa, Liga Sudamericana de Básquetbol 2025. Foto: FIBA
En ese partido, Theo Metzger fue la gran figura del equipo con 22 puntos y 10 rebotes. Duane Wilson metió 16, Facundo Terra 15, Mateo Bianchi 10, Dion Wright II 6, Néstor Colmenares 5 y Mauro Zubiaurre 2. Terra lideró las asistencias con 6.
Mirá acá las estadísticas completas del partido.
El sábado, Defensor Sporting dio un gran batacazo al derrotar al local Corinthians por 81-76.
20251027 Defensor Sporting triunfo ante Corinthians Liga Sudamericana de Básquetbol 2025. Foto: FIBA
El partido se jugó en el gimnasio Wlamir Marques donde el Timao fue locatario en la serie.
Metzger volvió a ser descollante con 30 puntos (4 de 6 en triples) y 11 rebotes.
Duane Wilson sumó 16 puntos más 4 asistencias, Terra 13 tantos, Bianchi y Federico Soto 6 cada uno (este último con 4 asistencias), Dion Wright II 4, Mauro Zubiaurre también 4 y Colmenares 2.
Mirá acá las estadísticas completas del partido.
Este domingo, Sporting selló su clasificación al ganarle al ecuatoriano ABC Camp por 101-90.
20251027 Mauro Zubiaurre Defensor Sporting ABC de Ecuador, Liga Sudamericana de Básquetbol. Foto: FIBA
El goleador fue Duane Wilson con 26 anotaciones.
Terra metió 20, Zubiaurre 16, Wright II 14, Colmenares 10, Metzger y Maximiliano Antúnez 4 cada uno, Soto 3, Bianchi y Mateo Mac 2 cada uno.
Si bien Metzger bajó considerablemente su aporte goleador (0 de 3 en dobles y 1 de 7 en triples), fue el líder del equipo en rebotes con 11 y en asistencias con 5. cerrando una serie memorable.
Mirá acá las estadísticas completas del partido.
Defensor Sporting se clasificó primero porque en el cierre del grupo, Cortinthians le ganó 100-96 a Quimsa y generó un triple empate en el primer puesto.
El equipo uruguayo clasificó porque le ganó por 5 a Corinthians y perdió por 2 con los argentinos.
Cortinthians tiró a errar sus últimos libres con Quimsa para no ganar por mínima y buscar en alargue una diferencia de 4 puntos, que fue lo que logró para poder avanzar. Quimsa quedó eliminado.
En el grupo A se clasificaron Jorge Guzmán de Ecuador y Olimpia Kings de Paraguay quedando eliminados Oberá de Argentina y Baurú de Brasil.
En el B se clasificaron Ferro de Argentina y Universitario de Bolivia quedando eliminados Vasco da Gama de Brasil y Motilones de Colombia.
Resta ahora definirse el grupo D donde están San José de Paraguay, Leones de Chile, Regatas de Argentina y Pinheiros de Brasil.