Sufría de un angioma, vendía hamburguesas y destacaba por su solidaridad: quién era Jonatan Núñez, el joven de 32 años que murió en Salto

Jonatan Núñez , mejor conocido en sus redes sociales como "Jona" , murió en las últimas horas en el Hospital de Salto tras sufrir distintos problemas de salud por los que había reclamado asistencia . Su muerte causó conmoción entre los salteños y varios de sus allegados lo despidieron con sentidos mensajes en Instagram.

Trabajando en el negocio de la gastronomía, "Jona" contaba con una cuenta en Instagram con más de 10 mil seguidores llamada "Jonass Burger" .

Allí compartía publicaciones de su negocio de venta de hamburguesas, así como distintos posteos donde destacaba por su solidaridad .

En distintos videos publicados en dicha cuenta se lo mostraba regalando hamburguesas, hablando de la salud mental y compartiendo jornadas de donación de alimentos .

Núñez padecía desde su nacimiento un angioma, una acumulación benigna (no cancerosa) de vasos sanguíneos o linfáticos, que afectaba su lengua y garganta.

Pese a sus problemas de salud, se mostraba positivo en sus redes y confesaba en varias ocasiones su fe en Dios, a quien él definía como el "rey de reyes, señor de señores, el alfa y el omega, el principio y el fin".

"Jona" era padre de una niña llamada Nahiara, a quien mostró en varias fotos. En su cuenta personal tenía fijado un posteo donde compartía su amor por su hija, quien le daba "sentido" a sus días, según escribió.

La semana pasada, Núñez había compartido un video donde se encontraba en un auto cargado con diversos alimentos frente al Hospital Regional de Salto.

En la pieza, además, se lo ve entregando la comida a las personas que pasaban por el lugar.

Esta actividad la compartió con un allegado, Fabian Torke, que tras conocer la noticia del fallecimiento de Núñez recordó en sus redes como fue esa "última movida" que pudieron hacer. "Descansa amigo", escribió.

Además de Torke, otros amigos y conocidos publicaron mensajes de despedida para el fallecido, entre ellos un joven llamado Darío Cabrera.

"Espero que cuides a tu nena desde donde estés. Sin palabras, nada que decir, buena persona con todos los pibes", escribió.

"En el poquito tiempo que te conocí, puedo decir que se te va a extrañar pila acá. Volá alto hermano", expresó otro allegado.

"Gracias por esas palabras que me brindaste y esos consejos", añadió en la historia de redes sociales.

Bruno Leal, amigo de Núñez, compartió mediante una historia un pedido de "ayuda" para poder apoyar a la familia del fallecido.

"Con permiso de la familia decidí pedir una ayuda en el tema de alimentos y en lo económico. Todo lo que recaudemos será dirigido a Naiara (su hija) y su abuela, cualquier ayuda será bienvenida", escribió.

"Lo que hizo por todos se lo vamos a devolver a esa hermosa niña", añadió.