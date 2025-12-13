Dólar
/ Cultura y Espectáculos / ESPECTÁCULOS

Murió Héctor Alterio: qué dice el comunicado oficial sobre el fallecimiento del actor argentino

Nacido en el barrio porteño de Chacarita, a lo largo de su carrera interpretó a personajes memorables tanto en la televisión argentina como en el cine y el teatro.

13 de diciembre 2025 - 12:38hs
Héctor Alterio

El actor argentino Héctor Alterio murió a los 96 años. Así lo confirmó este sábado la Asociación Argentina de Actores y Actríces a través de un comunicado.

"Con profundo pesar despedimos a Héctor Alterio, gran referente de nuestra escena y orgullo de generaciones de actores y actrices. Su legado en el teatro, el cine y la televisión deja una huella de compromiso y excelencia artística. Acompañamos con afecto a su familia y amistades", amplió el escrito.

Nacido en el barrio porteño de Chacarita, a lo largo de su carrera Alterio interpretó a personajes memorables tanto en la televisión argentina como en el cine y el teatro. Hasta sus noventa años continuó trabajando y fue ampliamente considerado como uno de los artistas hispanohablantes con mayor prestigio.

En 1973 ganó un Premio Cóndor de Plata por su papel en La Mafia. En 2003, se llevó un Goya por su trayectoria. En 1973 y 1996 se alzó con dos Martín Fierro como mejor actor dramático protagónico. Además recibió dos Konex, un Premio Unión de Actores, y un Max.

Noticia en desarrollo...

