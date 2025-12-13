La gripe H3N2 llegó a Latinoamérica | México confirmó el primer caso de la enfermedad con la variante K

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México (INER) confirmó el viernes el primer caso de la influenza virus A H3N2 variante K causante de la "supergripe" que desató una ola de contagios en Europa y obligó la reinstauración del barbijo y medidas de aislamiento preventivas locales para atenuar su impacto.

Según el comunicado oficial, el paciente respondió al tratamiento ambulatorio con medicación antiviral y se encuentra ya recuperado.

"Este paciente respondió al tratamiento ambulatorio con medicación antiviral y ya se encuentra recuperado”, puntualizó la Secretaría de Salud mexicana, al tiempo que insistió en que el manejo clínico del cuadro "es el mismo y que la principal medida de prevención es la vacunación".

"No representa un motivo de alarma para la población” - Secretaría de Salud de México

Las autoridades convocaron a la ciudadanía a acudir a los centros de salud y puestos de vacunación para aplicarse las dosis de la temporada invernal como las de la influenza, COVID-19 y neumococo. “Estas vacunas son efectivas para reducir riesgos, prevenir complicaciones e internamientos y proteger la salud, especialmente de niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades”, repasó.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) instó el lunes a los países de América a reforzar sus planes de atención ante el aumento de influenza “y otros virus respiratorios en el hemisferio norte”. Para ello recomendó fortalecer la inoculacón y el diagnóstico oportuno, así como medidas preventivas para proteger a la población vulnerable y así evitar la saturación en los sistemas de salud.

¿Qué síntomas tiene la gripe H3N2 y qué se sabe de su circulación?

Europa presenta desde hace semenas un brote sin precedentes de la gripe H3N2 variante K, caracterizado por un aumento temprano y rápido de casos que disparó las hospitalizaciones y puso en tensión los sistemas de salud.

“En Europa, la actividad de influenza comenzó antes de lo habitual y el subclado K representó casi la mitad de las secuencias reportadas entre mayo y noviembre de 2025. Hasta el momento, no se ha documentado un cambio significativo en la gravedad clínica, en términos de hospitalización, ingresos a cuidados intensivos, o defunciones”, informó la OPS en su último reporte.

Aún sin casos en Sudamérica y un primer positivo de H3N2 en México, la organización internacional sanitaria consideró que la protección de la vacuna antigripal frente a hospitalizaciones en niveles adecuados, garantizaría niveles de efectividad similares a temporadas previas.

“Los datos preliminares de efectividad vacunal muestran que la protección contra hospitalizaciones se mantiene en niveles similares a temporadas previas (≈70–75% en niños y 30–40% en adultos”, sumó.

Síntomas de la gripe H3N2

La variante A H3N2 subclado K afecta particularmente a menores de cinco años y adultos mayores. Los síntomas incluyen malestar general intenso, fiebre alta, dolor muscular, tos seca y cansancio.

Médicos e investigadores advirtieron que los cuadros de esta gripe pueden ser confundidos con casos de COVID-19, por lo que sugirieron realizar pruebas combinadas para alcanzar un diagnóstico correcto.