La empresa uruguaya Arkano se expande a Brasil de la mano de Microsoft: sus planes para retomar el crecimiento en 2026

De un tiempo a esta parte la inteligencia artificial lo cambió todo y para algunas compañías esa transformación implicó repensarse. Arkano fue una de ellas.

El crecimiento de la tecnológica en los últimos años no venía acompañando los guarismos de la industria- que crecía a tasas del 20% anual-.

“Veníamos de un modelo de una matriz comercial que vendía proyectos ´llave en mano´ y la cambiamos a una en la cual vendíamos tiempo y materiales", cuenta la CEO de la tecnológica uruguaya, María Inés García . Luego, con el surgimiento de la IA generativa esa ecuación entre el costo de la hora y la productividad se vio afectada. “Los proyectos son más cortos y generan menos ingresos”, explica García.

La respuesta que encontró Arkano ante este escenario de cambio e incertidumbre fue apostar por el crecimiento en los distintos mercados en los que opera y, sobre todo, a Brasil para poder potenciar sus números.

Así, la uruguaya Arkano Software se decidió a dar el paso y conquistar Brasil, un país al que habían accedido con anterioridad en una experiencia en la que se les volvió evidente la necesidad de tener un socio local para cubrir semejante escala. La aparición de la empresa brasileña Math Group fue clave para concretar una alianza estratégica que les permitiera dar ese salto en 2025: "Ellos estaban pensando en su expansión hacia Latam y nos ofrecían el acompañarnos en la nuestra hacia Brasil", comparte la CEO de Arkano, María Inés García, en diálogo con Café y Negocios y destaca que un punto fundamental de esta alianza son los valores compartidos entre las empresas asociadas.

La empresa de software especializada en las plataformas de Microsoft brinda soluciones de transformación digital para las empresas con la particularidad de asesorarlas de forma personalizada. Al día de hoy opera en Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Colombia y, por medio de esta alianza, ahora también, en Brasil. Si bien el mercado local es el más grande para la firma en términos de facturación y talento, el foco de Arkano apunta al exterior. “Desde hace un par de años nuestros esfuerzos están puestos en crecer en los otros países”, subraya García.

“La estrategia de Arkano ha sido siempre ir muy de la mano de Microsoft”, recalca. En el marco de esta asociación con la gigante tecnológica, la empresa de software trabaja en Latinoamérica hace 20 años con grandes corporaciones y sus habilidades son altamente valoradas por Microsoft, lo que la lleva a competir con consultoras de la talla de Accenture o Avanade. “Nuestro diferencial tiene que ver con tener las mismas credenciales de estas empresas grandes, pero con la cercanía de un partner boutique”, sostiene la CEO de la empresa que emplea a unas 100 personas, estructura que le permite, según García, mantener la cercanía, pero con menos burocracia y procesos.

El camino de Arkano en América Latina

La firma uruguaya dio un batacazo en la previa de la pandemia en Chile, segundo mercado en el que inició operaciones después de Uruguay.

El país andino tomó un peso importante en su facturación, pero la distancia que impuso el Covid-19 perjudicó a la empresa en ese mercado y esto repercutió en su facturación. “Nos costó un montón convertir esa relación tan presencial a un entorno virtual”, recuerda García y afirma que hoy redoblan la apuesta: “Nuestros esfuerzos están puestos en hacer crecer de nuevo Chile, en hacer crecer Perú y Colombia”.

La directora ejecutiva entiende que en estos mercados Arkano tiene un mayor potencial para explotar y a estos se suma Brasil, “un mercado que nos puede realmente mover la aguja en lo que tiene que ver con ventas y con revenue”, asegura.

Por otro lado, la CEO es cauta a la hora de trazar sus pasos en otros grandes mercados como México, donde considera que aún no es momento para avanzar. ¿El motivo? Microsoft tiene allí “un ecosistema de partners muy consolidado”, por lo cual solo prevén algunas acciones puntuales para 2026.

Una nueva forma de construir servicio

La vedette en las tecnológicas hoy por hoy es vender productos.”Es un camino y también la realidad muestra que hay muchos casos exitosos en ese sentido, pero también todo producto atrás necesita servicio, implementación, soporte”, reflexiona María Inés García y estima que el rol de Arkano es poder proveer ese servicio que va a seguir existiendo aunque, estima, cambiará "el tipo de servicio”.

Esa nueva forma de construir servicio se logra, según la CEO, mediante la empatía con las necesidades del cliente, “entender el momento en el que está, alinear negocio y tecnología”, dice y hace hincapié en la importancia de “co-crear” con el cliente.

“Vemos como un exceso de querer probar (inteligencia artificial) y no estar pensando en cómo impacta realmente en mi negocio,cómo tengo que repensar mis procesos y mi negocio con esta visión”. En esta línea, la ejecutiva resalta como otro punto clave la calidad de los datos que debe ser óptima para poder aplicar convenientemente la IA a nivel corporativo.

La venta de capital accionario y el 2026

Recientemente la firma Zorzal, Inversiones Tecnológicas, adquirió el 15% del paquete accionario de Arkano. Aunque esta adquisición no cambia de ninguna manera el funcionamiento de la empresa, la titular de la compañía entiende que es un buen motor de sinergia entre las empresas adquiridas por la firma que cotiza en la Bolsa de Valores de Montevideo. Además le permite a la empresa implementar un due diligence y mejorar su gobernanza.

De cara a 2026 Arkano espera continuar expandiendo sus servicios en los distintos mercados de la región, pero también apuesta a continuar consolidándose como una plataforma de desarrollo de talento latinoamericano.