Antonella Cordero, revelación del año del Fútbolx100 Femenino: la adolescente de 16 años que debutó con un golazo en Defensor Sporting y ahora mira al exterior

En diciembre de 2024, Antonella Cordero era una jugadora de la sub-16 de Atenas de San Carlos que había comenzado a entrenar con la selección uruguaya juvenil. Un año después, la adolescente de 16 años ya tiene casi seis meses en primera con Defensor Sporting , y ganó el premio a revelación del año del Fútbolx100 Femenino .

Cordero debutó en primera a fines de junio, menos de un mes después de su cumpleaños 16. Una semana antes había jugado con la sub-19, y el entrenador Manuel Airala la llamó para ser parte del plantel que iba a jugar contra San Jacinto Keguay. Ingresó en el entretiempo, y convirtió un golazo de afuera del área.

“Cuando entré al vestuario después del partido todos me aplaudieron . Me emocioné, fue un sueño”, expresó en una entrevista con Referí la futbolista, que obtuvo su premio en conjunto con la futbolista de Nacional Martha Figueredo.

Llegar a ese debut y luego a consolidarse en primera, aún a una edad tan temprana, no fue fácil. Cordero pasó por el miedo de quedar sin club luego de que Atenas decidiera no armar el femenino en 2025 y sufrió el paso de Maldonado a Montevideo . Ahora, tiene la ambición de irse al exterior para continuar su carrera futbolística, que crece sin parar.

La única mujer del baby

image Antonella Cordero durante su etapa en Atenas de San Carlos Foto: Instagram de Antonella Cordero

Antonella Cordero comenzó a hacer deporte desde muy pequeña en San Carlos. Jugaba al básquetbol, pero un día una vecina la vio jugar y la llevó al club de baby fútbol Colón, a pesar de que su madre prefería que siguiera con el básquet.

“Jugaba con varones, era la única niña del baby de Colón”, recordó Cordero, quien destacó que a pesar de que algunas personas le decían comentarios como “marimacho”, en general siempre sintió el “buen trato” de sus compañeros. También valoró que al final su madre se terminó haciendo amiga de todos los padres, lo que ayudó a que continuara.

Tras su paso por el baby Antonella llegó a Atenas, donde comenzó a competir dentro de AUF. El año pasado, mientras estaba en la sub-16 del equipo carolino, le llegó la citación para entrenar con la sub-17 de la selección uruguaya femenina, de cara al Sudamericano de la categoría que se disputó entre abril y mayo de 2025 en Colombia.

Cordero cree que su llegada a la selección fue importante para crecer futbolísticamente. Conoció una “exigencia” superior a la que tenía en Atenas, con mejores entrenamientos pero también un mayor cuidado en las comidas y los descansos.

A principios de 2025, Atenas decidió que no iba a presentar equipos femeninos. “Me puse mal, no tenía club”, recordó. Monserrat Ramírez, asistente de Defensor Sporting que también formaba parte de la estructura de la selección, fue el contacto que la acercó al violeta.

La mudanza a Montevideo y la importancia de un plantel unido

En los primeros meses de este año Cordero estuvo abocada a la selección. Se quedó en el Complejo Celeste, ya que entrenaban de lunes a viernes para prepararse para el Sudamericano. Con el paso del tiempo, la adolescente cree que ese tiempo en Montevideo la ayudó a empezar a acostumbrarse a la vida lejos de su familia.

Tras el final del Sudamericano, en el que Uruguay quedó afuera en primera fase, Cordero se mudó definitivamente a Montevideo para sumarse a las juveniles de Defensor. Vive desde entonces en la casa de la presidenta del fútbol femenino violeta, Dayana González.

Imagen de WhatsApp 2025-12-09 a las 12.47.04_037ab1af Antonella Cordero con la selección uruguaya sub-17 enfrentando a Brasil por el Sudamericano de 2025 Foto: cedida a El Observador

Reconoce que sufrió el empezar a manejarse por sí sola en la ciudad. También le costó retomar los estudios de cuarto de Secundaria a mitad de año, porque los entrenamientos de la selección complicaban, en un liceo nuevo de Montevideo, con "nuevos compañeros".

En el fútbol, Cordero se adaptó rápido. Al poco tiempo de arrancar en Defensor ya estaba en la sub-19 del club, dando casi cuatro años de ventaja, y cuando se quiso dar cuenta ya estaba en el primer equipo.

Antonella destacó que el plantel de primera fue clave para amoldarse a todos los cambios que vivió. “Es un gran plantel, ahora que terminó el año uno hasta extraña estar ahí, éramos todas bastante unidas”, afirmó la adolescente, que destacó la ayuda que recibió de referentes como Yamila Badell y Agustina Arámbulo.

El “gran año” de Defensor y México a la vista

Defensor terminó tercero en el campeonato de 2025, por detrás del bicampeón Nacional y de Peñarol. Cordero opinó que fue un “gran año” del violeta, en el que compitieron con los grandes, y lamentó que no las ayudó “tener una gran cantidad de bajas”.

También valoró el rol de su entrenador Juan Manuel Airala, y lamentó que no vaya a continuar en el club el año que viene.

Además, reconoció que jamás hubiese “imaginado” ganar un premio a revelación en su primer año como futbolista de primera.

Imagen de WhatsApp 2025-12-09 a las 12.47.04_59e4fdd2 Antonella Cordero en Defensor Sporting Foto: cedida a El Observador

Mientras crece a un ritmo frenético, Cordero mira para adelante con ilusión. Comenzó a trabajar con el representante Fabián Luzardo, y sabe que hay algunos equipos de México que le realizaron “seguimientos” para contratarla de cara al 2026.

Mientras tanto, la futbolista está terminando cuarto de liceo. A pesar de arrancar a mitad de año pasó casi todas las materias, y le queda pendiente una prueba que rendirá a mediados de diciembre.

Su “plan A” es hacer carrera en el fútbol, pero sabe que en Uruguay eso no es tarea sencilla, por lo que tiene como “plan B” continuar sus estudios, finalizar el liceo y culminar una carrera vinculada al deporte.