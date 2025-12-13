Incendio en Canelones afectó a 30 hectáreas: el fuego inició en la tarde del sábado y ahora está controlado

Un incendio forestal en el departamento de Canelones afectó aproximadamente 30 hectáreas en una zona de monte de eucaliptos, entre la Ruta 9 y la Ruta 70.

El fuego inició sobre las 14:30 del viernes y durante este sábado se consiguió el control del foco ígneo , informaron desde la Dirección Nacional de Bomberos. Al lugar concurrieron bomberos del Destacamento de Biarritz y del Destacamento de Parque del Plata .

También participaron unidades y personal de otros destacamentos, incluyendo apoyo de brigadas forestales , personal zafral y helicóptero del Ministerio del Interior que cuenta con helibalde .

" La situación se encuentra controlada , manteniéndose monitoreo preventivo en la zona para evitar reinicios y se continúa trabajando en tareas de liquidación no hubieron personas lesionadas ni viviendas afectadas", comentaron desde Bomberos.

Una mujer murió a causa de un incendio ocurrido en el primer piso de un edificio ubicado en el barrio Aguada durante la madrugada del miércoles, informaron fuentes de la Dirección Nacional de Bomberos.

A pocos metros de la salida, los bomberos encontraron a una mujer dentro del departamento, la cual fue rápidamente retirada al hall del edificio. Al observar que la víctima presentaba signos de paro cardiorrespiratorio, se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en un intento por salvarle la vida.

Poco después, la ambulancia de los servicios de Bomberos llegó al lugar. A pesar de los esfuerzos por reanimarla, se constató su fallecimiento.