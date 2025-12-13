Dólar
Compra 37,95 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
nubes dispersas
Domingo:
Mín  21°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Nacional / CANELONES

Incendio en Canelones afectó a 30 hectáreas: el fuego inició en la tarde del sábado y ahora está controlado

Bomberos de distintos destacamentos y el helicóptero del Ministerio del Interior participaron en el operativo

13 de diciembre 2025 - 19:14hs
Incendio en Canelones

Incendio en Canelones

Foto: Dirección Nacional de Bomberos

Un incendio forestal en el departamento de Canelones afectó aproximadamente 30 hectáreas en una zona de monte de eucaliptos, entre la Ruta 9 y la Ruta 70.

El fuego inició sobre las 14:30 del viernes y durante este sábado se consiguió el control del foco ígneo, informaron desde la Dirección Nacional de Bomberos. Al lugar concurrieron bomberos del Destacamento de Biarritz y del Destacamento de Parque del Plata.

Embed

También participaron unidades y personal de otros destacamentos, incluyendo apoyo de brigadas forestales, personal zafral y helicóptero del Ministerio del Interior que cuenta con helibalde.

Más noticias
una mujer murio a raiz de un incendio en un edificio del barrio aguada: bomberos investiga las causas
INCENDIO FATAL

Una mujer murió a raíz de un incendio en un edificio del barrio Aguada: Bomberos investiga las causas

se incendio una subestacion de ute en el barrio sur: vecinos sintieron explosion y trabajan bomberos
MONTEVIDEO

Se incendió una subestación de UTE en el Barrio Sur: vecinos sintieron explosión y trabajan Bomberos

Embed

"La situación se encuentra controlada, manteniéndose monitoreo preventivo en la zona para evitar reinicios y se continúa trabajando en tareas de liquidación no hubieron personas lesionadas ni viviendas afectadas", comentaron desde Bomberos.

Una mujer murió a raíz de un incendio en un edificio del barrio Aguada: Bomberos investiga las causas

Una mujer murió a causa de un incendio ocurrido en el primer piso de un edificio ubicado en el barrio Aguada durante la madrugada del miércoles, informaron fuentes de la Dirección Nacional de Bomberos.

A pocos metros de la salida, los bomberos encontraron a una mujer dentro del departamento, la cual fue rápidamente retirada al hall del edificio. Al observar que la víctima presentaba signos de paro cardiorrespiratorio, se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en un intento por salvarle la vida.

Poco después, la ambulancia de los servicios de Bomberos llegó al lugar. A pesar de los esfuerzos por reanimarla, se constató su fallecimiento.

Temas:

incendio Canelones Bomberos Ministerio del Interior

Seguí leyendo

Las más leídas

La Vela Puerca en su primer show, en 1995
30 AÑOS DE LA VELA PUERCA

El día que nació La Vela Puerca: una piñata con porros, una calle cortada sin permiso y el comienzo de una historia de 30 años con un toque histórico

Guillermo Varela, Giorgian De Arrascaeta, y Nicolás De La Cruz con el trofeo Derbi de las Américas que ganaron ante Cruz Azul
COPA INTERCONTINENTAL

Flamengo vs Pyramids, por el pase a la final Intercontinental ante PSG; mirá cuándo juegan y dónde ver a De Arrascaeta, Varela y De la Cruz

La emisión de constructora uruguaya que permite invertir desde $ 32.000
BOLSA DE VALORES

La emisión de constructora uruguaya que permite invertir desde $ 32.000

Peleas y desmanes en India ante la visita de Lionel Messi: así fue el regreso del ídolo argentino al país junto a Luis Suárez y Rodrigo De Paul
GOAT TOUR

Peleas y desmanes en India ante la visita de Lionel Messi: así fue el regreso del ídolo argentino al país junto a Luis Suárez y Rodrigo De Paul

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos