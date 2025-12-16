Google Maps presentó la función más temida por los infieles, ¿cómo funciona y qué datos revela?

Google Maps incorporó una nueva función que detecta y guarda automáticamente el lugar donde estacionaste tu automóvil.

El desarrollo se mantiene visible durante 48 horas, o hasta que el vehículo vuelva a moverse, sin necesidad de configuración previa.

"Antes de empezar a conducir, puedes encontrar lugares para estacionar tu automóvil. Una vez que llegues a tu destino, puedes guardar tu ubicación de estacionamiento para encontrarla fácilmente más tarde", repasó la plataforma digital de mapeo y navegación.

Paso 1: Conectá tu dispositivo a tu automóvil

Para obtener la información de ubicación más precisa posible, también podes conectar tu dispositivo a tu auto a través de Bluetooth, CarPlay o USB. Cuando se desconecte, Maps usará la ubicación para guardar el lugar de estacionamiento.

Paso 2 (opcional): Activá la opción Movimiento y estado físico

Maps recuerda de manera automática dónde estacionas gracias al sensor del teléfono que detecta si estás conduciendo o te detuviste.

¿Cómo guardar tu lugar de estacionamiento manualmente en Google Maps?

Para guardar tu lugar de estacionamiento, podes presionar tu ubicación en el mapa.

En tu Android, iPhone o iPad, abrí la app de Google Maps .

Presioná el punto azul que muestra tu ubicación.

Presioná "Estacionamiento guardado".

Tu ubicación de estacionamiento se guardará durante 48 horas, a menos que la elimines o comiences a conducir.

¿Cómo encontrar el lugar donde estacionaste desde Google Maps?

1) En tu Android, iPhone o iPad, abrí la app de Google Maps

2) En el mapa, buscá el pin etiquetado como “Estacionaste aquí“.

Si no encuentras la ubicación, presioná la barra de búsqueda "Estacionamiento guardado".

3) Para obtener instrucciones sobre cómo llegar a la ubicación donde estacionaste, presioná "Cómo llegar".

Según confirmó el director senior de producto de Google Maps, Rio Akasaka, la función ya comenzó a activarse en algunos iPhones y se espera su expansión progresiva.

"No más fotos en los aparcamientos, ni trastear con la configuración de la app ni hacer capturas de pantalla para recordar. Súbete a un coche con Google Maps y conéctalo por USB, Bluetooth o CarPlay, y cuando termines de conducir, tendrás un pequeño pin esperándote cuando abras Google Maps la próxima vez: un aparcacoches personal de Maps, solo para ti. Cuando vuelves a conducir, el pasador desaparece, así de repente", detalló Akasaka en Linkedin.