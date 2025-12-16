Dólar
/ Economía y Empresas / CAF

Directorio de CAF aprobó financiamiento para Uruguay por US$ 980 millones

El otorgamiento de recursos fue definido este martes por el directorio del organismo

16 de diciembre 2025 - 19:59hs
CAF aprobó financiamiento para Uruguay

Este martes, el directorio de CAF aprobó un paquete financiero de US$ 3.175 millones para Ecuador, Panamá, Uruguay, México y República Dominicana. La decisión fue tomada un día después de la reelección del colombiano Sergio Díaz-Granados como presidente del organismo.

En el caso de Uruguay, los fondos serán destinados para la transformación de zonas vulnerables, la mejora del transporte público, la reducción de las brechas territoriales y para atender emergencias derivadas de eventos climáticos extremos, según informó CAF mediante un comunicado.

El primer caso es una línea de crédito no comprometida por hasta US$ 300 millones para financiar parcialmente el Programa de Transformación de Sistema de Transporte del Área Metropolitana de Montevideo.

El segundo es para el Programa Más Barrio con US$ 250 millones, una propuesta que combina desarrollo urbano, mejoramiento habitacional y estrategias de seguridad ciudadana para transformar territorios con alta vulnerabilidad social.

El tercer caso es una línea de crédito contingente por US$ 300 millones para atender emergencias climáticas. CAF expuso que el financiamiento constituye un “instrumento preventivo de financiamiento que permitirá al país acceder de manera ágil a recursos antes necesidades inesperadas de liquidez provocadas por shocks externos adversos que puedan perturbar el acceso a los mercados internacionales”.

El cuarto es un financiamiento de US$ 130 millones para impulsar el desarrollo de los gobiernos departamentales. Esa operación será ejecutada por la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) y procurará beneficiar intervenciones en departamentos del país.

Esas intervenciones incluyen áreas temáticas como la descentralización, infraestructura social, desarrollo institucional e infraestructura ambiental y resiliente al cambio climático.

Temas:

CAF Financiamiento Uruguay

