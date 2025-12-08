Ocho consorcios se presentaron al llamado para la construcción de la represa de Casupá

OSE concretó un nuevo avance en el proyecto de la represa de Casupá con la recepción de propuestas para la etapa de precalificación de empresas constructoras. En total se presentaron ocho consorcios integrados por firmas nacionales e internacionales, lo que marca el inicio de la competencia por una de las obras consideradas estratégicas por el gobierno de Yamandú Orsi para el abastecimiento de agua potable, tras la cancelación del proyecto Neptuno que impulsaba la anterior administración de Luis Lacalle Pou.

El evento no solo marca el inicio técnico de la obra, sino que materializa el giro estratégico de la nueva administración, que decidió concretar este proyecto tras la cancelación del proyecto Neptuno (Arazatí).

El llamado a precalificación tiene como objetivo filtrar a las empresas que cumplan con los requisitos técnicos y documentales necesarios para afrontar la complejidad de la obra.

CWE China International Water & Electric Corp.

Consorcio CCCC–YREC–IMPACTO (integrado por CCCC Water Resources and Hydropower Construction Co. Ltd., Yellow River Engineering Consulting Co. Ltd. e Impacto Construcciones SA).

Consorcio Casupá Sinohydro – Grinor.

Consorcio Rovella – CVC.

Consorcio Espina – Consultora de Riegos.

Consorcio Constructor de Presas en Uruguay (Traxpalco – Berkes – Toniolo Busniello).

Consorcio Teyma – Conconcreto.

Consorcio CMC – Pietroboni.

El presidente de OSE, Pablo Ferreri, destacó la convocatoria como una señal de confianza en el proceso: “Esta es una obra clave para garantizar el suministro de agua potable del área metropolitana; la presentación de ocho consorcios marca un escenario altamente competitivo y muy positivo”.

Cronograma y financiamiento

El proceso de evaluación de las propuestas se desarrollará durante diciembre y los primeros días de enero. El objetivo es conformar la lista corta de firmas habilitadas para participar en la Licitación Pública Internacional, cuyo lanzamiento está previsto para marzo del próximo año.

OSE prevé lanzar la Licitación Pública Internacional en marzo, adjudicar la obra a fines de 2026 e iniciar la construcción a comienzos de 2027. La finalización se estima para mediados de 2029.

El proyecto cuenta con el respaldo financiero del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), cuyo directorio aprobó recientemente un préstamo de US$ 130 millones. Este monto cubrirá tanto la construcción de la presa —estimada en el entorno de los US$ 110 millones— como los costos asociados a las expropiaciones y los planes de gestión ambiental.

Casupá vs Neptuno

El avance de Casupá se produce en un contexto de fuerte debate político sobre la gestión del agua. La actual administración optó por descartar el Proyecto Neptuno —la iniciativa insignia del gobierno anterior que proponía una toma de agua en el Río de la Plata— argumentando altos costos operativos y riesgos de salinidad.

En su lugar, el directorio liderado por Ferreri reorientó los recursos hacia la consolidación de la cuenca del Santa Lucía. La construcción de la presa en el arroyo Casupá, postergada durante el período anterior, es ahora definida como "la solución más robusta y eficiente" para garantizar el abastecimiento a 1.600.000 personas.

El cambio de rumbo generó cruces con la oposición, que defiende la necesidad de diversificar las fuentes de agua y critica que se siga dependiendo exclusivamente de una sola cuenca, lo que podría mantener la vulnerabilidad ante sequías extremas si no se complementa con otras fuentes.

Saceem, Berkes y Ciemsa son las tres empresas del consorcio que iba a construir Arazatí y que ahora construirán un nuevo paquete de obras: una toma y planta en Aguas Corrientes, al lado de la que tiene OSE actualmente, una reserva de agua bruta y una planta potabilizadora (pequeñas) en Solís Chico (Canelones) para Costa de Oro.

Impacto social y ambiental

En paralelo al proceso licitatorio, OSE y el Ministerio de Ambiente avanzan en los aspectos territoriales y sociales del proyecto. Se han mantenido reuniones con los 37 propietarios vinculados a los 102 padrones que serán afectados por la obra, la cual implicará la inundación de más de 2.000 hectáreas.

Asimismo, el Ministerio de Ambiente ha solicitado profundizar en los modelos hidrológicos y en la información sobre la calidad del agua, trabajando en coordinación con la Facultad de Ingeniería de la UdelaR para asegurar la viabilidad ambiental de la iniciativa a largo plazo.

El reclamo de los vecinos

La construcción de la represa implicará la inundación de más de 2.000 hectáreas, afectando directamente a unos 102 padrones y a 37 propietarios.

Agrupaciones de vecinos y productores de la zona de Casupá y Gaetán han alzado la voz contra el proyecto, señalando que los estudios de impacto ambiental presentados se basan, en algunos casos, en datos de hace décadas que no reflejan la realidad actual del territorio. Entre los principales cuestionamientos, los locales denuncian el "desarraigo" de familias rurales y la pérdida irreversible de monte nativo y tierras productivas de alto valor.

Además, existe incertidumbre sobre la calidad del agua que almacenará el embalse. Los vecinos advierten sobre el riesgo de eutrofización (exceso de nutrientes que genera algas tóxicas) debido a la descomposición de la materia orgánica que quedará sumergida, cuestionando si el agua será realmente potabilizable sin costos excesivos. Consideran que la obra responde a una "obsesión política" más que a una solución técnica moderna, y exigen que se consideren alternativas de menor impacto antes de avanzar con las expropiaciones.

Ante esto, OSE ha iniciado rondas de reuniones personalizadas con los afectados, prometiendo un "abordaje social y sensible". Paralelamente, el Ministerio de Ambiente ha solicitado a la Facultad de Ingeniería de la UdelaR nuevos modelos hidrológicos para asegurar la viabilidad ambiental, intentando despejar las dudas que la comunidad local mantiene sobre el proyecto.