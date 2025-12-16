Caja de Profesionales: la "calentura" de la gente y lo que puede venir con el nuevo directorio

Las elecciones en la Caja de Profesionales para definir a los integrantes del nuevo directorio dejaron un mal sabor en los candidatos que se presentaron por la baja participación de los activos habilitados. Para algunos, la mala votación es el resultado del escaso acercamiento que la institución tiene con sus afiliados .

El acto eleccionario para renovar a los miembros del directorio y de los integrantes de la Comisión Asesora y de Contralor del organismo se realizó e l miércoles 10 de diciembre y el segundo escrutinio se efectuará entre el 22 y 23 de este mes .

Según datos de la Corte Electoral para la elección de los directores representantes de los activos había 59.226 habilitados y votaron 4.998. Ese representó el 8,4% del total del padrón . El resultado primario mostró que el lema “Todos Juntos” de El Orden Profesional , liderado por el actual integrante del directorio Fernando Rodríguez Sanguinetti , obtuvo la mayor cantidad de votos con 1.726. Lugo se ubica Profesionales Independientes con 1.670.

Elecciones en Caja de Profesionales: lista plantea frenar "aumentos engañosos" a los activos y terminar con la demagogia

En el caso de los pasivos había 16.356 habilitados de los que votaron 3.370, con un 20,6% de participación . Hasta el momento está al frente la Asociación de Afiliados Jubilados con 1.173 votos, seguida por El Orden Profesional con 928.

Más allá que resta escrutar más de 1.000 votos, tanto el Orden Profesional y Profesionales Independientes tendrán representantes por los activos en la Caja de Profesionales. Pero hay algo que no escapa a ninguno de los candidatos y es la sorpresa por el bajo nivel de votación.

-ine5123-1-jpg..webp Caja de Profesionales Inés Guimaraens

Rodríguez Sanguinetti recordó que en las elecciones pasadas (para elegir el directorio del período 2021-2025) participó aproximadamente el 10%. En esos cuatro años, la Caja de Profesionales cobró mayor notoriedad. Por un lado, hubo un primer intento de ley de rescate que no prosperó durante el gobierno anterior y una segunda propuesta que tuvo aprobación parlamentaria este año con la actual administración.

Durante ese período también se conocieron los resultados deficitarios de la Caja de Profesionales, que cerró el año pasado con pérdidas de US$ 51 millones y acumuló cinco años con números rojos.

El salvataje, los aportes y la molestia con la Caja de Profesionales

El rescate financiero aprobado en el Parlamento otorgó cierto alivio, pero la baja votación en las elecciones generó preocupación.

“No lo podemos explicar; yo no me lo explico. Porque mirá que estuvo en boga el tema de la Caja de Profesionales; no hay quien no se haya enterado de su situación”, dijo Rodríguez Sanguinetti a El Observador.

“Entiendo que la gente esté enojada. Está enojada con la ley que salió, porque tiene que pagar más”, añadió.

La reforma marca que los activos tendrán un aumento de aportación, pasando de 18,5% a 20,5% a partir del 1º de enero. La contribución crecerá a 22,5% en 2028.

En el caso de los pasivos, los que cobran hasta $ 39.456 están exentos de aportación. Los que perciban entre esa cifra hasta $ 65.760 tendrán un aporte de 2% y los que estén por encima de ese nivel tendrán un 5%.

El actual director explicó que los jubilados, entre la contribución pecuniaria y el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), aportarán US$ 73 millones el año que viene. En el caso de los activos habrá un aumento contributivo de 36% entre 2026 y 2028.

“Es enorme la carga impositiva para que se sostenga la Caja. Hay que hacer reformas de fondo; esto fue un salvataje que no le conviene a nadie”, afirmó Rodríguez Sanguinetti.

Pero también responsabilizó a la Caja de Profesionales por el bajo porcentaje de votantes que se registró en las elecciones del 10 de diciembre.

_CDS8386.webp Caja de Profesionales Camilo dos Santos

Indicó que todos los meses, invariablemente, se observa una baja mínima de los aportantes, que se convierte en una disminución anual de entre 2% y 3%. “Eso es una pérdida de confianza que va a costar recuperar. La Caja no tiene contacto con los afiliados”, sostuvo.

Desde su visión, esas actitudes de la dirección del organismo molestan a los profesionales. “A la Caja la aborrece la gente; representa una cosa donde las personas no quieren estar. Esa es la simbología del 92% de los activos que no votó”, dijo.

“Tengo claro que la gente está caliente; yo estoy caliente por lo que tengo que pagar”, resumió.

A pesar del presente negativo, para Rodríguez Sanguinetti existe una salida que le otorgue viabilidad a la institución. “Hay que hacer un plan piloto con distintas formas de aportación. Que la gente elija, finalmente, con lo que se quiere retirar. No transformarlo en un seguro privado, pero dando flexibilidad para que la gente organice su futuro”, expuso.

Uno de los recursos propios que podría obtener el organismo es a través de los timbres. “Hay un montón de profesiones que no pagan timbres; nadie sabe la razón. Y eso es responsabilidad de la Caja. Si llegáramos a recuperar un 50% de los timbres profesionales, el Estado no tendría que poner plata”, aseguró.

Otro aspecto que la institución debe mejorar son los montos de las categorías y el nivel de aportación. “La Caja tiene unos sueldos fictos que se vienen actualizando desde hace décadas con aumentos impresionantes”, dijo.

La categoría 10, máxima en la escala, tiene un sueldo ficto de $ 182.018. “Mucha gente no cobra eso, al menos en términos de ejercicio independiente. Capaz que empleados públicos o privados lo cobran, pero por esa cantidad pagan 15% al BPS. Sin embargo en la Caja van a pagar 22,5%”, expresó.

“Hay unas diferencias enormes por el mismo trabajo, en los aportes. O pagás una fortuna de un lado o algo razonable del otro”, concluyó.