Hoteles y arrendamiento de inmuebles para turistas con beneficios durante la temporada

Una de las habitaciones del hotel que tiene capacidad para 70 personas shaqab

Durante la temporada se aplicarán beneficios para turistas en hotelería y arrendamiento de inmuebles .

Por un lado, está vigente durante todo el año un plan de IVA cero para hoteles y alojamientos . El beneficio es válido para turistas que para acceder debe presentar un documento de identidad emitido en el exterior, según información del Ministerio de Turismo.

En ese caso, el alojamiento se factura sin el impuesto.

Además, hay una devolución de 9 puntos de IVA en servicios de mediación en el arrendamiento de inmuebles con destino turístico . En ese caso, la medida tiene vigencia hasta el 30 de abril de 2026 .

El ministerio aclara que la aplicación de esos beneficios fiscales corresponde a servicios prestados a consumidores finales siempre que sean abonados por personas físicas que abonen con tarjeta de crédito o débito emitidas en el exterior.

También se habilita para pagos mediante transferencia electrónica, siempre que intervenga una entidad de cobranza uruguaya.

Adicionalmente hay un plan de IVA cero para el arrendamiento de vehículos sin chofer, vigente hasta el 30 de abril de 2026.