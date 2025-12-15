Dólar
/ Ciencia y Tecnología / ingeniero

Decano de la Facultad de Ingeniería advierte sobre la falta de profesionales en el sector

Aunque los egresos crecieron en 2025, persisten déficits en áreas estratégicas para el desarrollo nacional, aseguró

15 de diciembre 2025 - 9:13hs
Facultad de Ingeniería, Udelar.
Facultad de Ingeniería, Udelar. Leonardo Carreño

La Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República realizó su Colación de Grado 2025 con un mensaje reiterado: Uruguay necesita más ingenieras e ingenieros para sostener su desarrollo productivo y tecnológico.

La ceremonia se llevó a cabo el 10 de diciembre y convocó a estudiantes, docentes, egresados y familias. En total, fueron invitadas 421 personas egresadas, una cifra superior a la de años anteriores.

Al considerar posgrados, títulos intermedios y carreras compartidas, las titulaciones con participación de Fing alcanzaron cerca de 650 en el último año calendario. El dato refleja un crecimiento sostenido del sistema.

Un déficit estructural de profesionales

Según estudios de la Unesco, la Asociación de Ingenieros del Uruguay y análisis institucionales, la falta de profesionales altamente formados limita el desarrollo productivo, tecnológico y energético del país.

Desde Fing se señaló que, pese al aumento de egresos, Uruguay aún no alcanza la masa crítica necesaria de ingenieros. El planteo se mantiene vigente en 2025.

El decano Pablo Ezzatti afirmó que “la falta de personal altamente formado puede convertirse en una limitante seria para el desarrollo del país”. También destacó la baja participación femenina en ingeniería.

El crecimiento de egresos no es homogéneo en todas las áreas. Persisten déficits en especialidades consideradas estratégicas para el país y su planificación territorial.

Especialidades clave y alta demanda laboral

Entre las áreas con menor cantidad de profesionales se encuentran Ingeniería en Agrimensura e Ingeniería Hidráulica y Ambiental, vinculadas al uso del territorio, el agua y el ambiente.

Sobre Agrimensura, Jorge Faure definió que “La Agrimensura es una mezcla única de ciencia, tecnología y sentido práctico”. La carrera integra geodesia, geomática y tecnologías de medición.

Estos profesionales trabajan en catastro, infraestructura, planificación urbana y monitoreo ambiental. La formación incluye cartografía, fotogrametría y geodesia satelital.

Faure afirmó que se trata de una carrera con pleno empleo y sostuvo: “No existe chance de que no consiga trabajo”. Señaló dificultades para cubrir llamados laborales.

En Ingeniería Hidráulica y Ambiental, Juan Sanguinetti indicó que “hoy faltan ingenieros hidráulicos ambientales”. El campo abarca saneamiento, drenaje urbano y gestión del agua.

La especialidad combina análisis científico con evaluación de impactos ambientales. Interviene en obras, infraestructura costera y adaptación al cambio climático.

Sanguinetti explicó que “prácticamente todos los proyectos de cualquier cosa que se construya tienen un componente ambiental”. El área muestra expansión sostenida en Uruguay.

Presupuesto y sostenibilidad de la formación

La matrícula en Fing pasó de unos 1.000 ingresos en 2000 a cerca de 2.500 en 2025. El aumento tensiona laboratorios, equipos docentes y servicios estudiantiles.

Desde la Facultad se planteó la necesidad de un presupuesto acorde para sostener la calidad educativa y acompañar el dinamismo tecnológico.

El objetivo institucional es alcanzar el título número 25.000 en los próximos años. Para ello, se reclama una inversión sostenida en educación científico-tecnológica.

Temas:

ingeniero

