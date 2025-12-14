"Tanta falta de empatía": organización animalista cuestionó el accionar de una vecina de La Paloma con un elefante marino

S.O.S Fauna Marina , organización encargada del rescate, rehabilitación y reinserción de la fauna marina en Uruguay, difundió un posteo en sus redes sociales señalando con preocupación el accionar de una vecina de La Paloma que se acercó de forma peligrosa a un elefante marino .

"¿Que nos está pasando como sociedad?" , se preguntó el grupo animalista en un posteo acompañado de un video donde se ve a una mujer acercarse a un elefante marino.

El hecho tuvo lugar en las últimas horas en el balneario de La Paloma, departamento de Rocha .

La organización animalista reveló que una vecina del lugar se comunicó con ellos para informales de la situación. Esta, además, se quedó "un rato" allí para pedirle a la gente que mantuviera "distancia" para no molestar al animal.

Sin embargo, "muchas personas" terminaron "respondiendo" de forma negativa. Entre ellos, apuntaron contra una mujer que, aseguran, les dijo: "Hago lo que quiero, la playa es pública".

Ante esto, el centro hizo un descargo: "Comprender que los derechos de unos terminan donde empiezan los de los demás, incluso de la fauna, es una buena forma de convivencia".

"Mi reconocimiento a todos los voluntarios que a lo largo de la costa dedicamos nuestro tiempo para proteger la fauna y nos enfrentamos a tanta falta de empatía", agregaron.