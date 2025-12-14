"Cobarde atentado terrorista": políticos uruguayos repudiaron el asesinato de al menos 16 personas durante una festividad judía en Australia

Dirigentes políticos de varios partidos manifestaron su profundo "repudio" ante el tiroteo ocurrido este domingo en Australia, donde dos hombres mataron a al menos 16 personas en el primer día de la festividad judía de Janucá que se desarrollaba en una playa en la ciudad de Sídney .

"La colectividad judía del Uruguay expresa sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas asesinadas, al tiempo que rezamos por las decenas de heridos que aún luchan por su vida. Benditas sean las memorias de los muertos ", declaró el Comité Central Israelita (CCIU) en un comunicado.

El Partido Nacional, por su parte, divulgó un escrito manifestando su "profundo repudio" y su "más absoluto rechazo" ante el "cobarde atentado terrorista" ocurrido en Australia.

El partido expresó además su "alerta y repudio" ante "toda expresión de antisemitismo" y convocó a los partidos políticos del país a la "condena unánime de este atentado" .

"Ante hechos de esta gravedad, que nos recuerdan al trágico 7 de octubre, no caben dos posiciones", expresaron en el documento.

"Requieren el rechazo más radical, que hoy declaramos; exhortando igualmente al gobierno nacional a extremar las medidas que correspondan ante las crecientes manifestaciones antisemitas en nuestro territorio", agregaron.

Finalmente, manifestaron su "solidaridad" con las víctimas, así como con sus familias y la colectividad judía. También, declararon nuevamente su "más profunda condena" ante esta "tragedia, cobarde e inadmisible".

Dentro del partido blanco, el senador Sebastián Da Silva, expresó su molestia por el episodio y escribió en X: "Maldito antisemitismo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/camboue/status/2000214956101251216?s=20&partner=&hide_thread=false Maldito antisemitismo. https://t.co/7s8vYzEdvq — Sebastian Da Silva (@camboue) December 14, 2025

Desde filas coloradas, el senador Robert Silva escribió: "Cada atentado antisemita como el de Australia confirma algo esencial: sin orden, sin ley y sin autoridad, la convivencia es imposible".

"Terrorismo es terrorismo, y debe ser enfrentado con firmeza y responsabilidad democrática", agregó el legislador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RobertSilvaUy/status/2000260316987634167?s=20&partner=&hide_thread=false Cada atentado antisemita como el de Australia confirma algo esencial: sin orden, sin ley y sin autoridad, la convivencia es imposible. Terrorismo es terrorismo, y debe ser enfrentado con firmeza y responsabilidad democrática.



Ataque contra la comunidad judía en Australia:… — Robert Silva (@RobertSilvaUy) December 14, 2025

El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, escribió en la misma línea su "más firme condena" ante un "nuevo atentado terrorista antisemita".

Asimismo, declaró su "total solidaridad con la comunidad judía" por la situación. "¿Hasta cuando seguirán estas expresiones de horror?", se preguntó el exministro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Pablo_Mieres/status/2000236335391752687?s=20&partner=&hide_thread=false Nuestra más firme condena a un nuevo atentado terrorista antisemita y nuestra total solidaridad con la comunidad judía @CCIUruguay Hasta cuando seguirán estas expresiones de horror? https://t.co/khy3qLoIZv — Pablo Mieres (@Pablo_Mieres) December 14, 2025

Dos hombres mataron a al menos 16 personas durante una festividad judía

Dos criminales dispararon este domingo durante una festividad judía en Bondi Beach, Sídney, dejando un balance de al menos 16 personas muertas y más de 20 heridos, según cifras de la Policía local.

Los servicios de emergencias trasladaron varios heridos a los hospitales de la zona, informó la policía de Nueva Gales del Sur.

Uno de los sospechosos del ataque murió y el segundo está en estado crítico, agregó la Policía.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo en un discurso televisado que fue "un ataque dirigido contra los judíos australianos", en el primer día de la fiesta de Janucá, una festividad conocida como la Fiesta de las Luces, que debió ser "un día de alegría, una celebración de la fe".

"Un acto de maldad, antisemitismo y terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra nación", añadió, calificando de "héroes" a los ciudadanos que se enfrentaron a uno de los tiradores y lo desarmaron.

La Policía de Australia calificó el tiroteo como un acto "terrorista" y dijo haber encontrado "artefactos explosivos improvisados" en un vehículo cerca de la playa vinculado al "delincuente fallecido".

El tiroteo tuvo lugar durante un evento llamado 'Chanukah by the Sea' con motivo de la festividad judía de Janucá, en el que participaban cerca de 1.000 personas, informó la Policía.

"Escuchamos los disparos. Fue impactante; se sintió como diez minutos solo 'bang, bang, bang'. Parecía un arma potente", dijo a AFP Camilo Díaz, un estudiante chileno de 25 años que estaba en el lugar.

Entre los muertos se encuentra el rabino Eli Schlanger, nacido en Londres, padre de cinco hijos de 41 años que se desempeñaba como rabino asistente en el centro cultural judío Chabad de Bondi, contó su primo hermano al medio británico Jewish News.

Dirigentes del mundo condenaron el tiroteo, desde Europa a Estados Unidos, donde el presidente, Donald Trump, declaró que se trató de un acto "puramente antisemita".

Con información de AFP