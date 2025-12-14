Un ecosistema que impulsa el futuro: el Parque de Innovación del LATU y sus organizaciones estratégicas

El Parque de Innovación del LATU atraviesa una nueva etapa. Con una imagen renovada y una identidad que refleja su evolución, este espacio se consolida como el mayor ecosistema nacional dedicado a la innovación, la tecnología y el emprendedurismo. Más que un predio de 14 hectáreas, es un entorno donde conviven empresas consolidadas, startups, instituciones educativas, centros de investigación y organizaciones que, como Latitud, Ingenio y Espacio Ciencia, expanden el alcance del LATU hacia áreas estratégicas para el país.

En los últimos años, el parque experimentó una transformación profunda. Pasó de ser un parque tecnológico tradicional a convertirse en un nodo dinámico donde la colaboración entre actores públicos y privados es el motor del crecimiento. Su nueva identidad subraya justamente esa esencia: un espacio moderno, accesible y preparado para acompañar la competitividad de organizaciones basadas en el conocimiento.

Hoy, 98 empresas y entidades operan allí, en 20 edificios que albergan a una comunidad de más de 4000 colaboradores y 3500 estudiantes. Todos forman parte de un entramado pensado para potenciar la creatividad, la innovación y el intercambio de saberes.

Las empresas que se instalan en el Parque de Innovación del LATU acceden a infraestructura de primer nivel y a servicios diseñados para facilitar su operación y desarrollo. El predio cuenta con vigilancia perimetral 24/7, estacionamiento, cargadores para autos eléctricos, cobertura médica, edificios gastronómicos, salas de eventos con tarifas preferenciales, convenios con instituciones privadas, vestuarios, salas de lactancia y un calendario de actividades comunitarias que estimula la integración.

Los edificios, de entre 400 y 3400 m², incluyen kitchenette, servicios higiénicos, accesibilidad, sistemas de control de acceso, respaldo energético y redes contra incendios. La ubicación estratégica —a 15 minutos del aeropuerto y a 25 del centro de Montevideo— también lo vuelve atractivo para empresas que buscan un entorno profesional conectado con la ciudad y el mundo.

Pero el diferencial del parque no está solo en sus instalaciones, sino en las condiciones para la sinergia entre quienes lo habitan. Las organizaciones del ecosistema encuentran allí un terreno fértil para interactuar, colaborar y vincularse con actores clave del sistema nacional de innovación. Hoy en día, el desafío está en dar un nuevo salto en los niveles de articulación, que permita a los integrantes conocer mejor las capacidades de sus vecinos para visualizar más oportunidades de complementación que resulten en soluciones innovadoras.

Latitud: investigación aplicada con impacto

Latitud – Fundación LATU es uno de los pilares de este ecosistema. Como brazo de I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) del LATU, se especializa en desarrollar proyectos que mejoran la competitividad y sostenibilidad de sectores estratégicos como alimentos, energía, ambiente, recursos hídricos, bioeconomía y madera.

Latitud - Fundación LATU Lanzamiento de Latitud - Fundación LATU (2017) Foto: LATU

Su trabajo se basa en alianzas con instituciones nacionales e internacionales, aportando soluciones científicas a desafíos como el cambio climático, la eficiencia en el uso de recursos, la economía circular y la remediación de sitios contaminados. Desde el análisis de ciclo de vida hasta el desarrollo de tecnologías limpias o la optimización de procesos industriales, Latitud se posiciona como un socio técnico clave para empresas que buscan innovar con respaldo científico.

Ingenio: donde nacen las startups tecnológicas

Otra pieza esencial del ecosistema es Ingenio, la incubadora de empresas de base tecnológica del LATU. Desde 2001 ha impulsado más de 250 proyectos y dado origen a más de 100 nuevas empresas, que han creado más de 1500 puestos de trabajo y exportan servicios a más de 40 países en áreas como software, electrónica, biotecnología, robótica e IoT.

Ingenio - INCUBADORA Ingenio, incubadora de empresas del LATU Foto: LATU

Sus programas de incubación y pre-aceleración proporcionan acompañamiento experto para validar modelos de negocio, escalar ventas y definir estrategias de internacionalización. La incubadora también ha sido motor de eventos y programas referentes en el mundo emprendedor, desde el Concurso Nacional de Videojuegos hasta Startup Weekend o Growth Hell Week.

Integrada plenamente al campus, Ingenio expone a los emprendedores a un entorno que combina industria, academia y organizaciones públicas, facilitando conexiones que difícilmente se generan fuera del Parque de Innovación del LATU.

Espacio Ciencia: sembrar vocaciones científicas

El ecosistema se completa con Espacio Ciencia, el museo interactivo del LATU dedicado a la popularización de la ciencia y la tecnología. Desde su creación en 1995, y especialmente tras su renovación en 2019 con un edificio de 2200 m², se convirtió en un referente educativo y cultural que recibe miles de estudiantes y familias cada año.

Espacio Ciencia - LATU Espacio Ciencia Foto: Latu

Con talleres, exhibiciones permanentes y temporales, propuestas lúdicas y actividades para docentes, Espacio Ciencia contribuye a construir ciudadanía crítica y a estimular vocaciones científicas desde edades tempranas. Su rol es clave para que el conocimiento circule dentro del país y para acercar la ciencia a públicos diversos, incluidos aquellos que acceden mediante programas especiales sin costo.

Un ecosistema vivo

El Parque de Innovación del LATU es, en definitiva, un espacio diseñado para la colaboración entre emprendedores, investigadores, empresas públicas y privadas vinculadas a la tecnología, la educación y la economía del conocimiento. En este entorno, se transforman ideas aisladas en proyectos de impacto real en todos los uruguayos, que posicionan al parque como un hub de referencia nacional e internacional en constante crecimiento.