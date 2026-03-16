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Delincuentes apuñalaron al sereno de una estación de servicio en Montevideo y le robaron $120: víctima se encuentra grave

El incidente se registró sobre la madrugada del sábado en una estación de servicio ubicada en Camino Teniente Galeano y Miguel Estévez

16 de marzo 2026 - 11:54hs
Delincuentes atacaron a un pistero

Delincuentes atacaron a un pistero

Capturas de video de Telenoche (Canal 4)

Este fin de semana tuvo lugar en Montevideo una violenta rapiña donde unos delincuentes apuñalaron en reiteradas ocasiones al sereno de una estación de servicio y le robaron $ 120, según informó la Jefatura de Policía departamental en un comunicado. El hecho quedó registrado en video y fue compartido en redes sociales.

De acuerdo al parte oficial del hecho, el incidente se registró sobre la madrugada del sábado en una estación de servicio ubicada en Camino Teniente Galeano y Miguel Estévez.

Hasta allí se dirigió personal policial, quien encontró a la víctima con un abundante sangrado sobre la zona abdominal, trasladándolo rumbo a la Policlínica Malinas.

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Por estas horas, el hombre se encuentra internado en estado "estable grave" tras ser intervenido en varias oportunidades, según informó Telenoche (Canal 4).

Previo al traslado, los efectivos policiales interrogaron al hombre y este les reveló que había sido atacado al intentar impedir un robo.

Según el relato de la víctima, se encontraba en la estación cuando, en cierto momento, un hombre y una mujer que circulaban en bici intentaron hurtar una motocicleta del predio, según informó la Policía.

Al avistar el intento de robo, el hombre intentó impedirlo, pero fue atacado por la pareja, que le propinó varias puñaladas en la zona abdominal y le hurtó $ 120, dándose posteriormente a la fuga.

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Temas:

delincuentes Montevideo policía Rapiña video

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