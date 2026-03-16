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Murió el icónico relator Marcelo Araujo, quien ayudó a Víctor Hugo Morales "a salir de Uruguay en un momento difícil" para trabajar en Argentina

El fútbol de la vecina orilla está de luto por el fallecimiento de una de las personas que obtuvo mucha audiencia y que marcó a una generación

16 de marzo 2026 - 12:19hs
Marcelo Araujo fue un gran relator de fútbol argentino

Marcelo Araujo fue un gran relator de fútbol argentino

Marcelo Araujo uno de los relatores que dejó más huella en las últimas décadas en el fútbol argentino, murió este lunes a los 78 años. La noticia fue confirmada por la familia y por amigos en radio La Red de ese país.

“Lamentablemente a la madrugada llegó la noticia de la muerte de Marcelo”, informó el periodista Fernando Pacini al aire, visiblemente emocionado.

Araujo. cuyo nombre real era Lázaro Jaime Zilberman, fue una de las voces más reconocibles del fútbol argentino durante varias décadas.

Conformó una dupla histórica junto al comentarista Enrique Macaya Márquez.

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El recuerdo de Víctor Hugo Morales

El relator uruguayo Víctor Hugo Morales recordó lo importante que fue Marcelo Araujo para su desembarco en Argentina a principios de 1981.

Eso sucedió luego de terminado el Mundialito que ganó Uruguay ante Brasil en el Estadio Centenario.

"Murió a los 78 años Marcelo Araujo, histórico relator del fútbol argentino. Su voz quedó marcada en generaciones de hinchas a través de programas emblemáticos como Fútbol de Primera y Fútbol para Todos", comenzó escribiendo el uruguayo en X (ex Twitter().

Y prosiguió: "Una de las personas que me ayudó a salir de Uruguay en un momento difícil y venir a vivir más de cuatro décadas en Argentina".

"El fútbol argentino está de luto al despedir a la voz que acompañó a millones de familias todos los domingos frente al televisor", finalizó.

Aquí se puede ver su posteo:

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Temas:

Argentina Uruguay Víctor Hugo Morales

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