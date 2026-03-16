El gol de Miguel Merentiel, tras una espectacular chilena, con el que Boca Juniors logró un empate en su visita a Unión y respira en el Torneo Apertura

Con el entrenador Claudio Úbeda acorralado por las críticas, Boca Juniors evitó una derrota traumática al empatar 1-1 con gol del uruguayo Miguel Merentiel , de visita ante Unión de Santa Fe el domingo por la undécima fecha del torneo Apertura argentino.

Frente a un adversario prolijo, sin figuras de renombre pero con una estructura ordenada, Boca tuvo algunos momentos interesantes y convirtió en figura a Matías Mansilla, el portero de Unión, pero también mostró algunos desacoples defensivos que le podrían haber costado muy caro.

Boca entró mejor al segundo tiempo y llegó al empate con un rebote que el atacante uruguayo Miguel Merentiel mandó a la red a los 56'.

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El Xeneize generó varias situaciones para desnivelar, pero Mansilla se lució con un par de atajadas enormes ante el paraguayo Adam Bareiro, incluido un manotazo para salvar su valla en un mano a mano contra el delantero guaraní.

"Jugamos contra un rival que tiene mucha jerarquía y no hay que desmerecer lo que conseguimos. Seguimos en la pelea, más allá de que nos costó en el segundo tiempo. Queda mucho por trabajar, pero estamos convencidos de que éste es el camino", expresó Mansilla, el encargado de evitar la victoria de Boca en Santa Fe.

La igualdad fue otro surco en el camino de altibajos de Boca, que no pierde pero al que le cuesta conseguir dos triunfos en fila. De hecho, empató cinco de sus últimos seis encuentros.

Con este resultado, Unión llega a 16 puntos y se mantiene como escolta del líder Vélez (22) en la Zona A, mientras que Boca subió al sexto puesto con 14 unidades, sin mucho margen para tener segura su clasificación a los octavos de final.

Coudet pasa la prueba en el Monumental

El primer examen de Eduardo Coudet en el estadio Monumental como entrenador de River Plate se saldó con éxito, ya el que Millonario venció cómodamente 2-0 a Sarmiento el domingo en la undécima fecha del torneo Apertura argentino.

Sebastián Driussi (41') e Ian Subiabre (71) anotaron los goles de River, que dominó a un adversario demasiado tímido, que no salió de su esquema defensivo ni cuando se quedó con diez por la expulsión de Gabriel Díaz (36'), ni cuando se encontró abajo en el marcador.

Eduardo Coudet EFE

Aun sin brillar, River terminó el partido con un 79 por ciento de posesión del balón y 33 remates intentados al arco de Sarmiento, que apenas pateó dos veces a la valla de Santiago Beltrán, que tuvo una de las noches más tranquilas de su corta carrera en el Millonario.

La victoria extiende la racha de River a cuatro partidos sin derrotas, que le permite subir al cuarto puesto en la Zona B con 17 puntos, a tres del líder Independiente Rivadavia.

Precisamente, el puntero consiguió un muy buen triunfo como visitante frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata por 3-2.

El uruguayo Enzo Martínez (2') puso en ventaja al Lobo. Fabrizio Sartori (25') empató para el equipo mendocino, pero Marcelo Torres tres minutos más tarde volvió a poner al frente a Gimnasia.

Pero el paraguayo José Florentín (39') volvió a igualar para Independiente Rivadavia, que cantó victoria casi en la última acción de la tarde, en un centro que el charrúa Martínez (90+4') empujó hacia su propia valla.

Además, Tigre y Argentinos Juniors igualaron 1-1, en un duelo en el que Francisco Álvarez (47’) abrió la cuenta para el Bicho colorado con un cabezazo, y por la misma vía llegó la igualdad de Tigre, obra del delantero paraguayo Alfio Oviedo (61').

Por último, Belgrano y Talleres igualaron sin goles en el clásico de la ciudad de Córdoba.

AFP