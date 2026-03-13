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El mensaje del ex Nacional Guzmán Corujo tras debutar en San Lorenzo ante Boca en La Bombonera y los comentarios de futbolistas tricolores y carboneros

El zaguero debutó en el fútbol argentino y se perfila para sumar minutos debido a una lesión en el plantel granate

13 de marzo 2026 - 14:47hs
Guzmán Corujo en su debut en San Lorenzo

Guzmán Corujo en su debut en San Lorenzo

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Guzmán Corujo, exzaguero de Nacional que en el reciente pasado período de pases sonó para volver a los tricolores, tuvo su debut en San Lorenzo de Almagro, su nuevo club en el que se estrenó en el fútbol argentino.

El defensa entró a los 80 minutos por Gastón Hernández, quien luego se confirmó que sufrió una rotura de ligamentos, por lo que el uruguayo se perfila para cubrir ese puesto en los próximos partidos.

Corujo disputó el tramo final del encuentro en el que San Lorenzo comenzó abajo y lo empató a los 66 con tanto de Gregorio Rodríguez, que estampó la igualdad para el cuervo al empujar un centro desde la izquierda del uruguayo Mathías de Ritis.

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Guzmán Corujo en su debut en San Lorenzo
Guzmán Corujo en su debut en San Lorenzo

Guzmán Corujo en su debut en San Lorenzo

Formado en Nacional, el zaguero de 29 años jugó 115 partidos en los tricolores y fue bicampeón uruguayo en 2019 y 2020. Luego, en 2022, se fue a Charlotte de la MLS de Estados Unidos, desde donde pasó a Cuckaricki de Serbia al año siguiente y a Deportivo Cali el año pasado.

El mensaje de Guzmán Corujo

Este viernes, luego de las repercusiones del empate de San Lorenzo, Corujo compartió un mensaje en sus redes sociales

“Responsabilidad y orgullo por defender estos colores. Vamo San Lorenzo”, escribió, con fotos del partido con su nueva camiseta en La Bombonera.

Su posteo tuvo respuesta del ex Peñarol Gastón Guruceaga. “Enorme”, le escribió el golero, a quien el zaguero respondió “vamo y vamo amigo”.

Otro que lo saludó fue Renzo Orihuela, excompañero de Nacional, con un “bestia”.

Y De Ritis, ex Peñarol y hoy juntos en San Lorenzo, también le dejó un mensaje con emojis de aplausos.

Fernando Mimbacas, delantero de Juventud De las Piedras, también lo felicitó: “El uno”, le escribió.

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Nacional Guzmán Corujo fútbol Boca Juniors

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