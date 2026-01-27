El ex Nacional Guzmán Corujo, que sonó para los tricolores, finalmente jugará en un grande de Argentina

El ex Nacional Guzmán Corujo , que en este período de pases sonó como un posible regreso a los tricolores pero no se cristalizó, finalmente jugará en el fútbol argentino, en un club histórico de ese país.

El defensor continuará su carrera en San Lorenzo de Almagro , equipo que este lunes comenzó a anunciar sus fichajes.

“Ya confirmado el levantamiento de las inhibiciones, San Lorenzo inscribió sus dos primeras caras nuevas”, indicaron los de Boedo en sus redes sociales, al ser levantados de la prohibición de hacer contrataciones.

Corujo viajó este lunes a Buenos Aires para cerrar su incorporación con los granates, al que llega en condición de libre y para firmar un año de contrato.

MERCADO DE PASES Christian Ebere, cerca de salir de Nacional: Plaza Colonia recibió varias ofertas por el delantero y espera cerrar su pase en las próximas "24 horas"

PEÑAROL Fabián Noguera, que en 2023 jugó en Nacional, fue ofrecido a Peñarol y Diego Aguirre analiza su incorporación y también la de un extremo uruguayo libre en la MLS

“Soy un jugador con carácter y agresivo en la parte defensiva, intento tratar a la pelota de la mejor manera”, dijo el zaguero a ESPN en su llegada a Argentina. “Uno, como uruguayo, consume la Liga Argentina y en el momento que San Lorenzo se puso sobre la mesa no lo dudé. Al hincha le digo que agradezco la bienvenida que me dieron y que voy a dejar todo por esta camiseta”, agregó.

000_99V84T.webp Guzmán Corujo en su gran patriada Carlos Ortega / Pool / AFP

Sobre su año 2025 en Deportivo Cali de Colombia, señaló que fue “positivo” por la cantidad de minutos que jugó. “Llego entrenado, estuve haciendo trabajos con mi entrenador personal. Estoy para cuando el técnico lo necesite”, sostuvo.

De esta forma, Corujo por el momento no llegará a Nacional, club del que dijo que es su “casa” a la que siempre quiere volver.

A la espera de la presentación del zaguero uruguayo y tras levantar las inhibiciones, San Lorenzo anunció sus primeros dos fichajes: Mauricio Cardillo y Gregorio Rodríguez.

Debut con derrota en el Apertura

San Lorenzo cayó de local por 3-2 ante Lanús en su debut el Torneo Apertura argentino el pasado viernes.

El Ciclón no pudo con el flamante campeón de la Copa Sudamericana, Lanús, que se impuso con goles de Rodrigo Castillo, Carlos Izquierdoz y Marcelino Moreno.

Alexis Cuello marcó los tantos de San Lorenzo.