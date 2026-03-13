El gesto defensivo de Tomás Viera que conmovió a los hinchas de Nacional en el Gran Parque Central contra Wanderers

Tomás Viera, zaguero zurdo, generación 2006, tuvo este viernes una destacada actuación en la victoria de Nacional ante Wanderers, por la sexta fecha del Torneo Apertura.

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El juvenil de 19 años tomó el lugar de Paolo Calione que contra Juventud, el domingo pasado, no pudo darle solidez a la zaga junto a un Agustín Rogel muy flojo en sus dos primeros partidos tras el retorno a Nacional.

Con Viera, Nacional volvió a tener una pierna zurda en la defensa, algo que perdió cuando Julián Millán emigró a Fluminense, luego de perder 1-0 el clásico contra Peñarol.

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A Viera lo hizo debutar Pablo Peirano el año pasado contra Danubio, en Jardines. En aquella ocasión jugó 36 minutos como lateral izquierdo.

En el primer tiempo, Viera le salió al cruce a un gran avance de Gonzalo Freitas.

El ex Liverpool y Peñarol se combinó con el hondureño Darlín Mencía y pisó el área con la pelota picándole.

Freitas se afirmó para darle cruzado de zurda y de volea, cuando justo apareció Tomás Viera zambulléndose en palomita y restando de cabeza sobre el intento de remate del rival.

El Gran Parque Central celebró esa incidencia tan fuerte como un gol.

20260313 Gonzalo Freitas y Tomás Viera Nacional Wanderers Torneo Apertura 2025. Foto Dante Fernández Focouy (17) Gonzalo Freitas y Tomás Viera Foto: Dante Fernández/Focouy

Y Viera jugó como para decirle a Jadson que encontró el mejor reemplazo para Millán.

Rogel mejoró algo pero en el primer tiempo cometió una falta burda, de atrás contra Joaquín Zeballos, y fue amonestado. Todavía le falta para encontrar su mejor versión.

Sebastián Coates, el capitán, se recupera de un desgarro.