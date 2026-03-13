El gesto defensivo de Tomás Viera que conmovió a los hinchas de Nacional en el Gran Parque Central contra Wanderers
El zaguero juvenil de Nacional, Tomás Viera, tuvo un gran partido ante Wanderers y se ganó el puesto
13 de marzo 2026 - 23:37hs
Gonzalo Freitas y Tomás Viera
Foto: Dante Fernández/Focouy
Joaquín Zeballos y Tomás Viera
Foto: Dante Fernández/Focouy
Gonzalo Freitas y Tomás Viera
Foto: Dante Fernández/Focouy
Tomás Viera, zaguero zurdo, generación 2006, tuvo este viernes una destacada actuación en la victoria de Nacional ante Wanderers, por la sexta fecha del Torneo Apertura.
El juvenil de 19 años tomó el lugar de Paolo Calione que contra Juventud, el domingo pasado, no pudo darle solidez a la zaga junto a un Agustín Rogel muy flojo en sus dos primeros partidos tras el retorno a Nacional.
Con Viera, Nacional volvió a tener una pierna zurda en la defensa, algo que perdió cuando Julián Millán emigró a Fluminense, luego de perder 1-0 el clásico contra Peñarol.