Miguel Merentiel anotó en la goleada de Boca Juniors ante Defensa y Justicia; mirá el video

Boca Juniors ratifica su gran estado de forma en Argentina luego de ganar el Superclásico frente a River Plate el fin de semana pasado, y en esta oportunidad ganó, gustó y goleó ante Defensa y Justicia por 4-0 en condición de visitante y asegurarse un lugar en los octavos de final del Torneo Apertura , con un nuevo gol de Miguel Merentiel .

El equipo dirigido por Claudio Úbeda acumula 14 partidos invictos con 8 victorias y 6 empates contando todas las competencias, con un gran presente futbolístico que lo posiciona como candidato al Torneo Apertura tras asegurarse su presencia en los playoff tras la goleada en Florencio Varela, siendo el cuarto equipo que se clasifica de la zona A junto con Vélez, Estudiantes de La Plata y Talleres .

Luego de un primer tiempo en el que Defensa y Justicia fue mejor , de hecho le anularon un gol al uruguayo Juan Manuel Gutiérrez en apenas 5 minutos de partido, el Xeneize se encontró con el primer gol tras una mala salida del arquero, que intentó jugar largo y, tras una gran anticipación de Delgado y un buen pase de primera de Alan Velasco, Milton Giménez definió desde afuera del área para el 1-0 parcial .

River Plate 0-1 Boca Juniors por el Torneo Apertura argentino: Miguel Merentiel generó el penal que le dio al xeneize un triunfo polémico por un penal no cobrado al final

El posteo y la alegría de este lunes de Edinson Cavani por el gran triunfo de Boca Juniors sobre River Plate en el clásico argentino

De cara al segundo tiempo, Úbeda, que puso mayoría de suplentes desde el arranque, mandó a la cancha a Santiago Ascacibar en lugar de Ángel Romero, una modificación que le cambió la ecuación y Boca pasó a ser el dueño absoluto de la posesión y a controlar el partido.

Boca Juniors fue creciendo y dominó el partido por completo

Cuando Defensa y Justicia estaba avocado en busca del empate, Exequiel Zeballos capturó un rebote de un córner de Defensa y Justicia y desde la puerta de su área asistió a Alan Velasco que comenzó a correr desde atrás de mitad de cancha, ganó en velocidad a su rival, y definió mano a mano frente al arquero para poner el 2-0 parcial.

El xeneize fue aún más superior con el resultado a favor y más todavía cuando ingresaron Leandro Paredes, Adam Bareiro, Miguel Merentiel y el joven Tomás Aranda.

A partir de allí, Boca hizo lo que quiso en el encuentro y luego de una secuencia extensa de pases y movimientos de los futbolistas xeneizes, Paredes filtró de manera vertical un gran pase para Aranda que enfrentó al arquero y asistió a Bareiro que definió con el arco libre para el 3-0 a falta de pocos minutos para el final.

Miguel Merentiel El festejo de Miguel Merentiel

Pero la goleada del xeneize no terminaría ahí, ya que tras una recuperación de Aranda en la mitad de la cancha y el posterior pase filtrado para Merentiel, el uruguayo quedó cara a cara con el golero a quién gambeteó de manera perfecta y dictaminó el 4-0 definitivo, con pedido de disculpas en el festejo por su pasado en el Halcón de Varela.

De esta manera, Boca se clasificó a los octavos de final del Torneo Apertura argentino a falta de una fecha para el cierre de la fase regular y queda, de momento, líder de su zona y segundo en la tabla anual por detrás de Independiente Rivadavia, aunque falta todo el resto de la fecha.