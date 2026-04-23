Se vendió la camiseta de Nacional utilizada en la final de la Copa Libertadores 1980 que fue subastada en Inglaterra: comprador pagó 16 veces su precio original

La camiseta de Nacional de Héctor Molina en la final de la Copa Libertadores 1980 subastada en Inglaterra

La camiseta de Nacional utilizada en la final la Copa Libertadores de 1980 que se subastó en una página especializada de Inglaterra fue vendida a 16 veces su precio original, por un valor cercano a los $ 90.000.

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La casaca número 13 del tricolor perteneció a Héctor Molina, suplente de Nacional en las finales de esa Libertadores contra el Internacional del Porto Alegre que no tuvo minutos en la definición.

Se trata de una casaquilla blanca de manga larga, con cuello y puños tricolores, con el escudo de aquellos años, y sin marca de indumentaria deportiva, que el pasado 16 de abril apareció en una subasta de la página británica Classic Football Shirts, dedicada a la colección y venta de camisetas de fútbol.

En las últimas semanas el sitio comenzó la subasta de varias camisetas que tenía en "The Vault", su colección de camisetas clásicas de gran valor, y una de ellas fue la camiseta de Nacional, que según la organización “procede directamente de la colección personal del jugador y cuenta con la certificación completa de la CFS”.