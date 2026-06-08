Desarticularon una organización narco que operaba en Artigas y utilizaba menores para vender drogas

La Policía de Artigas desarticuló una organización dedicada al suministro y comercialización de drogas que, según la investigación, utilizaba adolescentes y menores bajo tutela estatal para distribuir estupefacientes en distintos barrios de la ciudad.

El operativo, denominado "Shaula" , fue llevado adelante por la Brigada Departamental Antidrogas bajo la dirección de la Fiscalía de 2° Turno y permitió identificar una estructura criminal que mantenía vínculos con una organización extranjera.

De acuerdo con la investigación, parte de las actividades eran coordinadas desde distintos centros penitenciarios del país , desde donde se organizaba el abastecimiento y funcionamiento de bocas de venta de drogas.

Investigan homicidio en San José: familiares de la víctima retuvieron al presunto autor antes de que fuera detenido

Condenan al líder y a otros nueve integrantes de una organización narco desarticulada en Maldonado

Como resultado de las tareas de inteligencia y vigilancia, la Policía realizó siete allanamientos simultáneos en los barrios Ayuí, Progreso, Rampla y Plan Juntos Zorrilla, además de cuatro requisas en unidades penitenciarias .

Durante los procedimientos fueron incautados 22 teléfonos celulares, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, dos motocicletas —una de ellas requerida por hurto—, sustancias estupefacientes, una balanza de precisión y municiones de distintos calibres.

La investigación también permitió localizar a varios adolescentes que eran utilizados por la organización para actividades vinculadas al microtráfico. Posteriormente fueron derivados a los organismos competentes para su protección y seguimiento.

Cinco condenados y dos adolescentes internados

Tras las actuaciones judiciales, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Artigas de 1° Turno condenó a cinco personas vinculadas a la organización.

Las penas impuestas van desde cinco meses de prisión, sustituidos por libertad a prueba, hasta dos años y seis meses de penitenciaría, por delitos relacionados con suministro de estupefacientes, asociación para delinquir y encubrimiento agravado.

Además, dos adolescentes fueron declarados responsables de una infracción grave a la ley penal vinculada al suministro de drogas y se dispuso su internación en dependencias del INISA.

Según la Policía, la operación representó un golpe a la estructura logística y operativa de la organización, que se valía de menores de edad para desarrollar parte de sus actividades ilícitas.