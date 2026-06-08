Desarticularon una organización narco que operaba en Artigas y utilizaba menores para vender drogas

La Policía de Artigas desarticuló una organización dedicada al suministro y comercialización de drogas que, según la investigación, utilizaba adolescentes y menores bajo tutela estatal para distribuir estupefacientes en distintos barrios de la ciudad.
El operativo, denominado "Shaula", fue llevado adelante por la Brigada Departamental Antidrogas bajo la dirección de la Fiscalía de 2° Turno y permitió identificar una estructura criminal que mantenía vínculos con una organización extranjera.
De acuerdo con la investigación, parte de las actividades eran coordinadas desde distintos centros penitenciarios del país, desde donde se organizaba el abastecimiento y funcionamiento de bocas de venta de drogas.
Siete allanamientos y requisas en cárceles
Como resultado de las tareas de inteligencia y vigilancia, la Policía realizó siete allanamientos simultáneos en los barrios Ayuí, Progreso, Rampla y Plan Juntos Zorrilla, además de cuatro requisas en unidades penitenciarias.
Durante los procedimientos fueron incautados 22 teléfonos celulares, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, dos motocicletas —una de ellas requerida por hurto—, sustancias estupefacientes, una balanza de precisión y municiones de distintos calibres.
La investigación también permitió localizar a varios adolescentes que eran utilizados por la organización para actividades vinculadas al microtráfico. Posteriormente fueron derivados a los organismos competentes para su protección y seguimiento.
Cinco condenados y dos adolescentes internados
Tras las actuaciones judiciales, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Artigas de 1° Turno condenó a cinco personas vinculadas a la organización.
Las penas impuestas van desde cinco meses de prisión, sustituidos por libertad a prueba, hasta dos años y seis meses de penitenciaría, por delitos relacionados con suministro de estupefacientes, asociación para delinquir y encubrimiento agravado.
Además, dos adolescentes fueron declarados responsables de una infracción grave a la ley penal vinculada al suministro de drogas y se dispuso su internación en dependencias del INISA.
Según la Policía, la operación representó un golpe a la estructura logística y operativa de la organización, que se valía de menores de edad para desarrollar parte de sus actividades ilícitas.