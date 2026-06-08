Sorpresa en Punta del Este: avistaron a un tiburón nadando cerca de la orilla en Playa Mansa

Un tiburón fue avistado este domingo por la tarde en la zona de la parada 12 de Playa Mansa , en Punta del Este , según mostraron videos registrados por personas que se encontraban en el lugar.

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El avistamiento fue captado en imágenes que muestran al animal nadando a escasa distancia de la orilla.

De acuerdo con la información aportada al medio local Cadena del Mar por el ambientalista Gabriel Pereira , conocido en redes sociales como "Maxi Oruga", se trataría de un ejemplar de tiburón azul , una especie habitual en aguas oceánicas.

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Videos enviados por oyentes de Cadena del Mar, muestran al escualo nadando cerca de la orilla. https://t.co/qxRciysb08 pic.twitter.com/911CpLKHTZ

Por el momento no se conocen las circunstancias que llevaron al escualo a acercarse a la costa y el hecho continúa siendo analizado.

Según relataron testigos, el episodio no generó incidentes y el animal volvió a internarse en el mar sin dificultades.