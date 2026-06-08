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Sorpresa en Punta del Este: avistaron a un tiburón nadando cerca de la orilla en Playa Mansa

El animal, que podría ser un tiburón azul, fue visto en la parada 12 de Playa Mansa

8 de junio de 2026 7:27 hs
tiburonmansa

Un tiburón fue avistado este domingo por la tarde en la zona de la parada 12 de Playa Mansa, en Punta del Este, según mostraron videos registrados por personas que se encontraban en el lugar.

El avistamiento fue captado en imágenes que muestran al animal nadando a escasa distancia de la orilla.

De acuerdo con la información aportada al medio local Cadena del Mar por el ambientalista Gabriel Pereira, conocido en redes sociales como "Maxi Oruga", se trataría de un ejemplar de tiburón azul, una especie habitual en aguas oceánicas.

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Por el momento no se conocen las circunstancias que llevaron al escualo a acercarse a la costa y el hecho continúa siendo analizado.

Según relataron testigos, el episodio no generó incidentes y el animal volvió a internarse en el mar sin dificultades.

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