La duda de Chacho Coudet y el cambio obligado de Úbeda: las posibles formaciones de River Plate y Boca Juniors

Este domingo 19 de abril se llevará a cabo una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino entre River Plate y Boca Juniors , en el estadio Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura , y el entrenador Millonario Eduardo Chacho Coudet define su once titular al igual que Claudio Úbeda , que tendrá un cambio obligado.

Más allá de lo que representa el Superclásico del fútbol argentino y ganarlo, el partido es importante principalmente para el Xeneize ya que, a tres fechas del final de la etapa regular del Torneo Apertura, aún no está clasificado para los playoff del torneo y matemáticamente , si se dan otros resultados en el resto de las jornadas, tiene chances de quedar afuera .

En el caso de River, ya aseguró su presencia entre los mejores ocho de la zona B del Torneo Apertura, por lo que es un problema menos y lo seduce la posibilidad de complicar a su eterno rival de cara a la clasificación.

Así se juega la fecha 12 del Torneo Apertura, con la visita de Nacional al Centenario y el partido entre Peñarol y Juventud el lunes

Así quedaron las tablas de los grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, tras el final de la segunda fecha: Nacional se ilusiona y Peñarol preocupa

Ambos equipos llegan muy bien al Superclásico, el xeneize con un buen funcionamiento y un gran rendimiento futbolístico con un mediocampo que rinde en un alto nivel, mientras que River Plate si bien no se luce en lo colectivo, no pierde hace nueve partidos consecutivos y gana, lo que genera mucha confianza que se incrementará al jugar el Superclásico de local.

La duda del Chacho Coudet en reemplazo de Fausto Vera

A dos días del Superclásico ante Boca, River se entrenó en Ezeiza el viernes y Eduardo Coudet todavía mantiene algunas dudas en el once que saldrá al campo de juego del Monumental el próximo domingo a las 17:00 horas. Pese a que Juan Cruz Meza corre con ventaja para reemplazar a Fausto Vera, su titularidad todavía no está confirmada.

En paralelo, el Chacho estudia otras variantes en otras posiciones y pasa por el tercer atacante: con Facundo Colidio y Sebastián Driussi con un lugar asegurado entre los titulares , Ian Subiabre y Kendry Páez pelean por un puesto para acompañar a la dupla mencionada anteriormente.

Eduardo Coudet Chacho Coudet en el entrenamiento de River Plate @RiverPlate

El esguince grado II en el ligamento colateral medial de rodilla derecha que sufrió Fausto Vera ante Carabobo el miércoles pasado, le trajo un dolor de cabeza a Coudet pensando en el Superclásico. El mediocampista fue uno de los pocos habituales titulares que jugó de arranque en el duelo por Copa Sudamericana y debió salir en el primer tiempo.

Ante el bajo nivel de Kevin Castaño y la falta de minutos de Giuliano Galoppo, el futbolista que pica en punta para ir de arranque en el Superclásico es el juvenil Juan Cruz Meza, que haría su debut absoluto en un partido de estas características.

De esta manera, el posible once de River para el Superclásico sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez , Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Un cambio obligado para Claudio Úbeda y el once de gala en Boca Juniors

Por el lado del Xeneize, quizás como pocas veces en los últimos años, la formación de Boca no tiene incógnitas para afrontar el Superclásico. El entrenador Claudio Úbeda encontró los nombres y el funcionamiento del equipo en las últimas semanas y ese mismo saltará al Monumental el próximo domingo.

El único cambio obligado que hará Úbeda es en el arco tras la lesión de Agustin Marchesín, que en el duelo entre semana ante Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha, y su lugar será ocupado por el juvenil Leandro Brey.

Boca Juniors @BocaJrsOficial

Boca viene de golear 3-0 a Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores y, gracias a la derrota de Cruzeiro ante Universidad de Chile, quedó como único líder del Grupo D. No obstante, en el Torneo Apertura no pierde desde la cuarta fecha, pero una gran cantidad de empates lo posicionan en el cuarto lugar de la Zona A con 21 puntos y no tiene asegurada aún su clasificación a playoff.

El mediocampo de lujo y que tan bien viene rindiendo será intocable en Boca, como también la delantera con la dupla integrada por el uruguayo Miguel Merentiel y Adam Bareiro, pese al regreso a las canchas de Exequiel Zeballos, la gran figura del xeneize desde el año pasado.

De esta manera, el posible once de Boca sería: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.