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Yamandú Orsi se reunió con el presidente de España, Pedro Sánchez, en el marco de la Cumbre en Defensa de la Democracia

El presidente Yamandú Orsi se reunió este sábado con su par español, Pedro Sánchez, en un visita oficial; durante la que participó de la Cumbre en Defensa de la Democracia

18 de abril de 2026 10:00 hs
Los presidentes Ysamandú Orsi y Pedro Sánchez mantuvieron un encuentro en Barcelona

Los presidentes Ysamandú Orsi y Pedro Sánchez mantuvieron un encuentro en Barcelona

Presidencia de la República

El presidente de la República, Yamandú Orsi, participa este sábado de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona, donde mantuvo un encuentro bilateral con el presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Del encuentro participaron presidentes de América Latina, el Caribe, África y Europa. Entre los que estuvieron presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el expresidente de Chile, Gabriel Boric; la mandataria de México, Clauda Sheinbaum; y el de Colombia, Gustavo Petro.

Cumbre en Defensa de la Democracia Yamandú Orsi

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“Nos encontramos para hablar de lo que nos duele y lo que podemos hacer juntos en la región”, compartió el presidente uruguayo en una publicación de Instagram en la que se lo ve manteniendo un diálogo con sus pares de México y Colombia.

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Respecto a la reunión con Pedro Sánchez, Presidencia de la República aseguró que "los mandatarios reafirmaron el vínculo entre Uruguay y España, así como el compromiso compartido con la democracia, el diálogo y la cooperación internacional".

De acuerdo a la agenda oficial del presidente, Orsi visitará más tarde el Barcelona Supercomputing Center y más tarde tendrá un encuentro con la comunidad de uruguayos en Barcelona.

De esta misión oficial también participan el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin. Se espera que la delegación regrese a Uruguay este domingo 19 de abril.

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