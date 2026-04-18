Yamandú Orsi se reunió con el presidente de España, Pedro Sánchez, en el marco de la Cumbre en Defensa de la Democracia

El presidente de la República, Yamandú Orsi , participa este sábado de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona, donde mantuvo un encuentro bilateral con el presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez .

Del encuentro participaron presidentes de América Latina, el Caribe, África y Europa. Entre los que estuvieron presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva ; el expresidente de Chile, Gabriel Boric ; la mandataria de México, Clauda Sheinbaum ; y el de Colombia, Gustavo Petro .

Agenda oficial de Yamandú Orsi en España: Cumbre en Defensa de la Democracia y reuniones con líderes internacionales

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“Nos encontramos para hablar de lo que nos duele y lo que podemos hacer juntos en la región”, compartió el presidente uruguayo en una publicación de Instagram en la que se lo ve manteniendo un diálogo con sus pares de México y Colombia.

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Respecto a la reunión con Pedro Sánchez, Presidencia de la República aseguró que "los mandatarios reafirmaron el vínculo entre Uruguay y España, así como el compromiso compartido con la democracia, el diálogo y la cooperación internacional".

De acuerdo a la agenda oficial del presidente, Orsi visitará más tarde el Barcelona Supercomputing Center y más tarde tendrá un encuentro con la comunidad de uruguayos en Barcelona.

De esta misión oficial también participan el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin. Se espera que la delegación regrese a Uruguay este domingo 19 de abril.