INIA exhibe en Melilla un sistema que mejora la disponibilidad de semilla certificada de papa

El uso de aeroponia , exhibida por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) en la Expo Rural de Melilla de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) , es una solución óptima para amortiguar una dificultad que cada tanto obstaculiza el trabajo de granjeros que producen papa, como lo es el acceso a semillas con la calidad y en el volumen adecuado .

En el área demostrativa del INIA en el predio de Melilla se instaló una réplica del ensayo de aeroponía que el instituto desarrolla junto a la empresa Rústikas.Uy , con el fin de mejorar la disponibilidad de semilla certificada de papa de origen nacional , se explicó.

Con esta técnica, se indicó, las plantas crecen con las raíces en el aire en un ambiente oscuro, sin suelo y en condiciones controladas, lo que permite producir minitubérculos sanos y de calidad a menor costo y en menos tiempo.

Gustavo Rodríguez, investigador del INIA, y Alfonso Grela, por Rústikas.Uy, contaron a El Observador sobre una de las propuestas que más ha llamado la atención en el conjunto de novedades en la 15ta. edición de la Expo Rural de Melilla.

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Sinergia entre INIA y la empresa Rústikas.Uy

Gustavo señaló que este sistema tiene varios años de funcionamiento a nivel mundial se originó, probablemente, por interés de la NASA y que el CIP (Centro Internacional de la Papa) recogió parte de ese trabajo y fue el que puso a disposición la tecnología de producción de papa en un sistema de aeroponía.

Posteriorme, la tecnología desembarcó en Uruguay, a nivel privado primero y luego con el involucramiento del INIA.

En el predio de Melilla, junto con la empresa Rústikas.Uy, "que es con quien INIA realiza el desarrollo de variedades, validación y producción de semilla básica de los materiales que generamos por parte del programa, armamos este módulo demostrativo de cómo se producen los minitubérculos, que son los que dan el inicio de la producción de papa a partir de semillas básicas, minitubérculos que luego se llevan a campo".

Agregó que productivamente hay dos ciclos al año, uno de otoño y otro de primavera, "el producido en esos dos ciclos se junta y se planta en el otoño siguiente, por lo tanto el productor que toma los minitubérculos, que los compra o inicia la parte de producción a partir de minitubérculos, comienza con un ciclo de producción en otoño".

La idea, comentó, es que los productores conozcan este sistema y puedan, llegado el momento, aprovechar sus beneficios: "Tenemos algún productor que ha adoptado la tecnología y está encarando la producción de su propia semilla, eso lo ha hecho en parte en acuerdo con nosotros y en parte en acuerdo con Rústikas.Uy, la empresa responsable de proporcionarle al productor los plantines esquejes, que son los que realizan la producción de los minitubérculos, esto se inicia con una plántula in vitro, se hace una producción de esquejes en turba primero y luego en hidroponia para posteriormente pasarlo a la aeroponia, y algún productor ha adoptado la tecnología y está encarando la producción de su propia semilla".

Sobre las ventajas, detalló que "el método tradicional, donde se usaban sustratos, turbas, turbas mejoradas o enmiendas en base generalmente a sustratos, tiene un montón de complicaciones desde el punto de vista del manejo... este sistema da un mayor número de minitubérculos, es bastante más limpio decimos porque tenés casi todos los parámetros controlados desde el punto de vista de la producción, proporcionas las sales en el riego, eso se va ajustando a la medida que va creciendo la planta, es un sistema bastante controlado desde el punto de vista de la producción, en cambio con los sustratos siempre tenés que cambiar el sustrato, pueden aparecer problemas de enfermedades, sobre todo patógenos de suelo, hay un tema de costos también, porque con la aeroponia se bajan bastante los costos por el aumento de minitubérculos por superficie".

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El diferencial de utilizar minitubérculos aeropónicos

Alfonso, por su parte, destacó que en la empresa "validamos la tecnología para Uruguay y a partir de 2020 empezamos un proceso de producir minitubérculos de las variedades de INIA para comercializar a los productores".

"Los productores pueden disponer de sus semillas, el minitubérculo es la primera categoría de semilla de papa, la más sana, la de mejor calidad y con el potencial que tienen las variedades de INIA de una gran resistencia a las virosis, que son enfermedades que se transmiten por la semilla, les ha permitido a muchos que se han introducido en esta tecnología disponer de semilla en momentos, por ejemplo en años anteriores, de problemas serios de abastecimiento del sistema tradicional de importación", detalló.

Afirmó que, en caso de existir una demanda importante, en un eventual escenario de complicaciones para acceder a semilla de papa, "es un poco más difícil la respuesta, porque este es un proceso que uno tiene que planteárselo en el horizonte de dos o tres años, porque el minitubérculo que va a ser plantado a campo el año siguiente en un semillero con determinados cuidados, el productor va a cosechar una G1 que es una semilla también valiosa y la va a volver a multiplicar, entonces no se logra una respuesta inmediata, una respuesta grande se logra si uno duplicara o triplicara la capacidad de producción de minitubérculos y dentro de tres años sí tener un impacto de ese tamaño".

Sí se puede recomendar al productor de papa que tenga las condiciones adecuadas el ir explorando el manejo, apuntó.

"Lo que te proporciona esto es una gran independencia, podemos decir, de los problemas de abastecimiento de semillas, la semilla en la producción de papa es el principal insumo y uno de los principales factores que incide en la producción del cultivo, en el rendimiento y en la calidad", concluyó.

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