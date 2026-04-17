La lista de beneficios que permite el pastoreo con ovinos en viñedos y detalles del manejo validado por INIA

Los beneficios del pastoreo con ovinos en viñedos es uno de los manejos que se promueven, durante estos días, en el área de actividades del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) en el predio de la Expo Rural de Melilla 2026 .

En el stand del INIA dos de los profesionales que trabajan en este emprendimiento que vincula a los rubros ovino y vitícola , integrantes de un equipo junto al ingeniero agrónomo y doctor Andrés Coniberti, referente del INIA en viticultura, explicaron a El Observador las características del manejo recomendado y las utilidades que aporta.

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La exposición denominada “La producción en movimiento”, en la que INIA es uno de los principales protagonistas , comenzó este jueves 16 de abril y se extenderá hasta el domingo 19, en el campo de exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), con ingreso para el público por camino Pérez (próximo al cruce con la ruta 5 en el km 11,5), frente a la Unidad Agrolimentaria Metropolitana (UAM).

Georgina García Inza, ingeniera agrónoma y doctora en ciencias agrarias, investigadora del Sistema Vegetal Intensivo del INIA, y Martín Gervasini, enólogo, quien trabaja en el viñedo de la Estación Experimental del INIA en Las Brujas, Canelones, señalaron inicialmente el propósito clave de maximizar el tiempo en el que los animales estén en el viñedo y minimizar el tiempo de supervisación de esa presencia.

DSC_0065 Georgina García Inza y Martín Gervasini. Foto: Juan Samuelle

Raza elegida: ovinos Southdown

Uno de los pases trascendentes ya dados fue la realización de una caracterización de razas, que permitió inclinarse por una de las estudiadas, la raza Southdown.

Lo que generó cierta dificultad en el proceso de investigación, explicaron, fue ver cómo compatibilizar los tiempos de la reproducción ovina con los del desarrollo de las plantas de uvas, para lo cual se adelantó la encarnerada, de modo que la parición suceda en determinado momento del ciclo de desarrollo vegetal en la viña.

En el viñedo, durante la brotación, solamente ingresan los corderos destetados, en tanto en el resto del año ingresan las ovejas junto con los corderos.

El ingreso de ejemplares ovinos adultos y crías ocurre una vez que se levantan las mallas anti pájaros, añadieron.

Lo recomendado, tras las evaluaciones, es en el caso del viñedo que hay en Las Brujas, de unas dos hectáreas, trabajar con 20 ovinos, más los corderos.

Mencionaron que eso, el volumen óptimo de animales, en definitiva es algo que depende de la disponibilidad forrajera, dado que un objetivo fundamental es que la oveja se alimente bien, pero no coma la vid, que ingiera solo la materia prima que está debajo, sobre el suelo.

El pastoreo ovino en viñedos es una strategia que apunta a mejorar la sostenibilidad ambiental, económica y productiva de la vitivinicultura uruguaya El pastoreo ovino en viñedos es una strategia que apunta a mejorar la sostenibilidad ambiental, económica y productiva de la vitivinicultura uruguaya

WhatsApp Image 2026-04-17 at 14.18.35 El momento del ingreso de los ovinos es una de las decisiones de mayor relevancia. Foto: INIA

Fundamental: entrenar al personal del viñedo

Puntualizaron que no hay que dejar a los ovinos solos, que es relevante la presencia de un supervisor, por lo cual es importante que exista una instancia de entrenamiento para el personal del viñedo, de modo que el manejo sea óptimo.

Hay que tener en cuenta que ese personal, idóneo en viticultura, no tiene conocimientos de ovinocultura y debe ser preparado, para que los animales se alimenten bien, sin generar daños en las plantas que producen las uvas.

Este emprendimiento en el INIA lleva tres años de desarrollo, detallaron.

Menos enfermedades y varias ventajas más

Al beneficio que fácilmente se intuye de mantener limpio el viñedo, sin que sea necesario el uso de la rotativa, se añade que hay una disminución de inóculos de enfermedades, porque los ovinos comen las uvas no cosechadas, limpiando el suelo de uvas enfermas, dada la práctica habitual de dejar en el suelo uvas no utilizadas, que son una fuente de generación de problemas sanitarios para la siguiente zafra.

Se ha visto, remarcaron, una disminución de enfermedades en el viñedo desde que los ovinos pastorean en ese sistema productivo.

Otra ventaja es que hay una disminución en la cantidad de horas hombre en el trabajo en el viñedo, por esa tarea de limpieza que hace el animal, incluso hay algunas experiencias iniciales de deshoje con los propios ovinos, con muy buenos resultados.

Hay, también, una menor aplicación de herbicidas, incluso en el caso del viñedo del INIA con una sola aplicación por año es suficiente, con otra baja en los costos trascendente, con menor aplicación también de fertilizantes.

En un amplio conjunto de beneficios, también este manejo promueve el ciclado de nutrientes y el aumento de carbono en el suelo, dijeron los responsables.

Hay, finalmente, menos emisiones de dióxido de carbono por el uso menguado de maquinaria agrícola.

Meta: manual técnico integral del INIA

Los productores interesados en un asesoramiento personalizado pueden comunicarse con INIA Las Brujas, incluso ya han concurrido productores y está la idea de generar, para el año que viene, un manual técnico integral sobre el manejo del ovino y la viña, para lo cual se está recopilando la información correspondiente.

Concluyeron que en todo esto hay que ser muy cuidadoso, respetuoso con cada manejo indicado, porque los ovinos no deben considerarse como una simple máquina de cortar pasto, se trata de aprovechar la sinergia de dos producciones, la del ovino y la vitícola, complementarlas.

Si bien es válido apreciar que es más trabajoso sumar un viñedo en un predio con ovinos, y más sencillo incorporar al ovino en los viñedos, una alternativa a explorar ya a nivel de los actores del sector productivo privado es la complementación de esfuerzos entre productores de cada uno de esos rubros.