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Buen momento del sector ovino con mercados tonificados en lana y carne se reflejó en la Expo Rural de Melilla

Precios firmes en lanas, corderos y carne ovina mejoran el ánimo del sector ovino: corderos en US$ 6 el kilo y el indicador lanero cruzó los US$ 13 por kilo

17 de abril de 2026 14:29 hs

Por  Blasina y Asociados

Sector ovino en la Expo Rural de Melilla 2026.

Sector ovino en la Expo Rural de Melilla 2026.

Fotos: Juan Samuelle

Una buena novedad del sector ovino es que el Indicador de Mercados del Este (IME) avanzó a US$ 13,02/kg base limpia tras los remates de la última semana, con una suba de 68 centavos o 5,5% y en comparación a 12 meses atrás la cotización está casi 70% encima de los US$ 7,66 de abril 2025.

Haciendas y carne ovina

Por su parte, los corderos a faena cruzaron el techo de US$ 6 por kilo, según el relevamiento de mercado de hacienda del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

En cuanto al valor de la carne ovina exportada, no obstante algún retroceso, se mantiene en niveles muy elevados, en el eje de los US$ 6.000 por tonelada.

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El contexto

El buen momento de ánimo en el rubro ovino fue uno de los comentarios habituales en el predio de exposición de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), sede de la Expo Rural de Melilla durante estos días, donde cabañeros y productores participan en actividades con varias razas de ovinos.

Lanas

Por primera vez en casi siete años se cruzaron los US$ 13 por kilo en la referencia de un mercado lanero australiano, con demanda pujante y alta colocación de un volumen de oferta que fue 20% superior a la última semana de operativa, debido a la oferta acumulada por la semana de receso por Pascuas.

Se reactivó con fuerza un mercado que sigue tirante por la escasez de stocks en toda la cadena y la firme demanda de las textiles chinas y los exportadores australianos.

El tipo de cambio contribuyó a la tónica de precios al alza, por el fortalecimiento de la moneda australiana frente al dólar.

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En Uruguay los negocios por lana son puntuales, con muy poca oferta y pretensiones por encima de las propuestas de la demanda que enfrían la operativa en el cierre de una zafra en la que se comercializaron importantes volúmenes de lana a los mejores valores en varios años.

Como se adelantó, en la Expo Rural de Melilla, que comenzó este jueves 16 y culminará este domingo 19, referentes de la producción ovina destacaron el buen ánimo por las buenas condiciones de mercado que estimulan la cría, en un momento complejo para el sector por la reducción del stock, que en la última medición oficial dejó a la majada por debajo de los cinco millones de cabezas, un piso considerado riesgoso, existiendo expectativas de un rebote a corto plazo.

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