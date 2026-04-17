Fuerte interés de empresas locales y extranjeras en el parque logístico multimodal presentado en Florida

La Intendencia de Florida y la Asociación Rural de Florida presentaron un parque logístico multimodal -puerto seco- que permitirá recibir, almacenar, organizar y gestionar mercadería, con una playa de contenedores, silos para almacenar semillas y un centro de consolidación de cargas para las industrias lechera, lanera y cárnica, con varias empresas interesadas , varias de ellas extranjeras.

El lanzamiento del emprendimiento, este jueves 16 en instalaciones de la rural floridense, contó con la presencia del intendente de Florida, Carlos Enciso; del secretario general de la intendencia, José Luis Curbelo; de la vicepresidenta interina de la República, Blanca Rodríguez; de la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; del subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba; de la subsecretaria del Ministerio de Transporte, Claudia Peris; del vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos, Constante Mendiondo; del presidente de la Asociación Rural de Florida, Rafael Leaniz; y de los diputados Álvaro Rodríguez Hunter y Carlos Rodríguez Gálvez, entre otras autoridades.

Destacó la participación en la presentación de una delegación internacional, integrada por representantes de siete empresas chinas y de dos compañías brasileñas, incluyendo a los propietarios de seis de estas firmas, así como autoridades del gobierno del País Vasco.

Esa presencia reflejó el creciente interés extranjero en invertir y desarrollar proyectos en Florida, particularmente en sectores vinculados a la innovación, la logística y la producción industrial, se destacó a El Observador desde el gobierno departamental.

En cuanto a las empresas brasileñas, estuvo una compañía dedicada a la comercialización de cueros vacunos, otra dedicada a la comercialización de madera y también tres operadores logísticos del Puerto de Itajai, quienes manejan diversas cargas graneleras en el estado Río Grande del Sur.

Compañías de varios rubros hacen foco en Florida

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El intendente Enciso destacó que este nuevo polo industrial permitirá que Florida sea el centro de gravedad geográfico que une el área metropolitana con el interior profundo y posibilitará que confluyan y puedan radicarse en un mismo lugar operadores y empresas de distintas áreas.

Las empresas presentes en el lanzamiento, además de las ya citadas, pertenecen a diversos rubros, entre ellos la industria farmacéutica, la fabricación de productos químicos y biológicos para investigación, así como del área de la producción de insumos y equipos de impresión, incluyendo tintas y tecnología de plotters, y otra dedicada a la fabricación de bolsas y soluciones de packaging en materiales como cartón, tela y plástico.

También participó una empresa fabricante de bicicletas, motos y monopatines eléctricos, además de una compañía especializada en movilidad eléctrica enfocada en scooters y camiones de pequeño porte.

Además, estuvieron presente una firma de comercio electrónico y una compañía experta en infraestructura logística, sector clave para el desarrollo del nuevo polo.

Enciso adelantó que una de las empresas chinas ha venido en más de una ocasión a Uruguay en los últimos cinco meses y que tiene una intención de invertir en el polo y contar con cinco hectáreas para instalar una planta de ensamblado de paneles solares y la construcción de baterías, lo que demandará una inversión de casi US$ 15 millones.

El intendente resaltó que este puerto seco permitirá una conexión directa con otros países del Mercosur y que el objetivo será buscar beneficios aduaneros para que las empresas extranjeras se instalen en el lugar.

Eficiente articulación entre gobiernos nacional y departamental

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La ministra Cardona dijo que se trata de un lanzamiento “importante”, no solo por lo que implica para el departamento, sino por lo que significa como política de articulación entre el gobierno nacional y el gobierno departamental.

“En Florida encontramos una intendencia que realmente nos pidió reuniones muy rápidamente una vez que asumió el intendente Enciso, y cuando pasan esas cosas es cuando podemos tener una inauguración rápida como pasó hoy, con una agenda compartida de prioridades en donde se busca generar producción nacional, empleo nacional, y un lugar logístico donde se hace más eficiente la producción, lo que permitirá bajar costos y generar inversión y empleo en Uruguay”, sostuvo Cardona.

Agregó que esto demuestra que las agendas y las misiones oficiales que se han hecho en el último tiempo, principalmente a China, “se empiezan a plasmar y a tener resultados”.

“Es muy importante que esto se pueda replicar en otros departamentos del Uruguay y se logre esta efectividad en el trabajo conjunto entre el gobierno nacional y el departamental”, consideró la jerarca.

Sostuvo que el lanzamiento de este polo es un “claro ejemplo” de que cuando la política nacional comparte agenda y esfuerzo con la política departamental “las cosas pasan”.

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Leaniz, presidente de la Asociación Rural floridense, integrada por productores de ese departamento, dijo que la inauguración del parque logístico e industrial será clave para Florida y para el país dada su cercanía con el puerto de Montevideo y la vía férrea.

“En otras partes del mundo se han desarrollado puertos secos, áreas como antepuerto, para poder darle un espacio al ingreso y salida de mercadería. Florida es un gran sitio para dejar la mercadería, levantar y mover a bajo costo y competitivo. Además, es un lugar donde se puede vivir, donde se puede trabajar”, sostuvo Leaniz.

Dijo que la idea es también instalar centros educativos como la Universidad Tecnológica (UTEC) y generar convenios entre industria y universidad, para agregarle al lugar y al departamento aún más valor.

“Vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que este proyecto avance, para que vengan inversiones, y para que haya más trabajo. Florida necesita más trabajo y de mejor calidad. Y este es el objetivo final de este proyecto, y la Asociación Rural de Florida va a poner su parte para que esto se haga realidad, pero necesitamos de todos”, sostuvo.

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Polo Logístico Florida

En el sitio de la intendencia floridense se añadió que el proyecto tiene como objetivo posicionar a Florida como un punto estratégico para el desarrollo industrial y comercial, apostando a la atracción de inversiones, la generación de empleo y el fortalecimiento del rol del departamento en las cadenas logísticas del Mercosur.

El Polo Logístico Florida se proyecta como un puerto seco, parque industrial, científico y logístico multimodal, ubicado en el centro del país, a unos 100 kilómetros de Montevideo y con conexión terrestre ágil hacia Brasil, Argentina y Paraguay.

El predio abarcará una superficie total de 75,6 hectáreas y operará en sinergia con la vía férrea central, actualmente en desarrollo, ubicada a tan solo tres kilómetros.

Entre sus principales infraestructuras se destacan una playa de contenedores de 300 por 75 metros con capacidad para operar hasta 58.000 toneladas anuales, silos para acopio de granos con plataforma de descarga y un depósito de 3.000 metros cuadrados destinado a productos forestales.

Asimismo, el complejo contará con un centro de consolidación de cargas orientado a la industria lechera, frigorífica y lanera, además de una zona franca que completará una estructura moderna e integrada de servicios.

El parque ofrecerá soluciones logísticas integrales para distintas industrias, incluyendo exportación de productos ganaderos, forestales, agrícolas e industriales, así como servicios de auditoría, almacenamiento, logística de importación y exportación, laboratorio, seguros y soporte administrativo.

Además, se prevé el desarrollo de una plataforma flexible de comercio y finanzas, con una unidad crediticia orientada a facilitar operaciones dentro del Mercosur, especialmente en rubros como carne, leche, lana y alimentos procesados.

Desde la organización se destacó que esta iniciativa responde a la creciente dinámica productiva y exportadora de la región, posicionándose como una herramienta clave para potenciar la competitividad y el crecimiento económico del departamento y del país.