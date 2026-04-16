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Buscan a un puma que fue visto suelto en Canelones: investigan si estaba en un barrio privado y advierten que "podría llegar a matar"

"Una de las presunciones es que puede ser de alguna persona que lo haya comprado o conseguido en algún lugar, de una manera no muy legal seguramente", señaló el presidente del INBA Esteban Vieta

16 de abril de 2026 14:31 hs
Imagen ilustrativa de un Puma

Imagen ilustrativa de un Puma

Personal de Bienestar Animal de la Intendencia de Canelones inició un operativo de búsqueda para localizar a un puma que fue visto sobre la zona de Camino de los Horneros, confirmaron fuentes de la comuna a El Observador.

El hecho tomó conocimiento público tras una imagen publicada en primera instancia por el medio local de Canelones El Megáfono.

La búsqueda se activó luego de que el alcalde de la zona recibiera varios mensajes de vecinos, quienes aseguraban haber visto un animal con características similares a las de un puma en el lugar.

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Por esta hora, la Intendencia de Canelones comenzó una búsqueda intensiva del animal, que incluye vuelos de drones en la zona y el trabajo de personal de Bienestar Animal de la comuna en el terreno.

"Una de las presunciones es que puede ser de alguna persona que lo haya comprado o conseguido en algún lugar, de una manera no muy legal seguramente", señaló en rueda de prensa el presidente del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), Esteban Vieta.

Tras esto, exhortó a la gente a tener cuidado, ya que se trata de un "felino carnívoro que podría llegar a matar a alguna persona si lo agarra".

En cuanto al dueño del animal, sostuvo que si lo encuentran, le aplicarán una multa "bastante importante", ya que la tenencia de pumas "está prohibida".

"Si alguien tiene alguna referencia o lugar donde pueda estar, que se comunique. Hay diferentes indicios de dónde puede venir este felino", cerró.

Desde Bienestar Animal señalaron a Telemundo que mediante cámaras de seguridad del departamento pudieron confirmar que el animal en cuestión escapó de un barrio privado de la zona.

El operativo sigue en curso mientras las autoridades continúan evaluando la situación, con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos y localizar al puma, que por el momento sigue sin ser encontrado.

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