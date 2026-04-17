Reforma del transporte: los cambios que tendrá el tránsito en 8 de Octubre y cómo quedará el diseño de Avenida Italia con los BRT

La reforma del transporte que el gobierno y la Intendencia de Montevideo (IM) buscan poner en marcha estará acompañada de un rediseño del tránsito en varias de las principales arterias de la capital, como 18 de Julio, Avenida Italia y 8 de Octubre, con el objetivo de priorizar el transporte público.

Este jueves el intendente Mario Bergara presentó ante la Junta Departamental novedades sobre lo que se prevé que ocurra en Avenida Italia y 8 de Octubre. Las obras iniciarán —según los márgenes establecidos por el presidente Yamandú Orsi— en 2027 y finalizarán en 2029.

En el caso de 8 de Octubre la reconfiguración será casi total. En las zonas donde no hay paradas de los nuevos ómnibus BRT el diagrama será con un carril hacia Tres Cruces y dos carriles hacia Belloni. Los demás carriles serán empleados por los buses.

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Cuando haya paradas de ómnibus (cada unos 500 metros) el diagrama cambiará. Los autos particulares que se dirigen hacia el Centro deberán desviarse, dado que por el carril más cercano a la vereda irá el BRT. Desde la IM indicaron a El Observador que solo se habilitará para el ingreso y salida de los garajes. Del otro lado se mantendrán los dos carriles hacia el noreste.

Para compensar, la calle Juan Jacobo Rousseau cambiará de flecha, dirigiéndose hacia el Centro. También mantendrán su flecha hacia el Centro las calles Joanicó y Urquiza.

Consecuentemente con lo que ocurre en 18 de Julio, las numerosas líneas que hoy en día circulan por 8 de Octubre serán suprimidas. No así las que cruzan la avenida, que serán reforzadas.

A diferencia de 18 de Julio y Avenida Italia, en 8 de Octubre no habrá bicisenda.

En Avenida Italia no habrá pérdida de carriles para el transporte privado, sino que se achicará el espacio del cantero central.

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De hecho, se extenderá la cantidad de carriles para vehículos particulares. Actualmente hay tres carriles, pero uno —el más cercano a la vereda— tiene el régimen de Solo Bus. Ahora habrá tres carriles para autos.

A su lado, por el centro, correrán los ómnibus BRT. Luego estará el cantero y, en el centro de la avenida, la ciclovía.

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Tal como ocurre en 18 de Julio, para ingresar a las paradas habrá que comprar previamente el boleto.

Estos cambios se suman a lo ya conocido respecto a 18 de Julio, donde ocurrirá algo similar a 8 de Octubre. Desde el Obelisco hasta Ejido habrá un carril para el transporte privado en cada sentido y, desde ese punto hasta la Plaza Independencia el carril hacia la Ciudad Vieja deberá desviarse a las paralelas.