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IM trabaja en repavimentación de calle de Montevideo: habrá desvíos de transporte por dos meses

Debido a las obras que se llevarán adelante en ese punto del Municipio G, habrá desvíos de transporte y cambios en el tránsito

7 de abril de 2026 7:21 hs
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La Intendencia de Montevideo (IM) inició este lunes una obra vial en Camino Máximo Santos, en el municipio G, que implicará el cierre total de la calzada y trabajos en esa calle durante aproximadamente dos meses.

Las tareas se desarrollan en el tramo comprendido entre Avenida de las Instrucciones y Coronel Raíz y comenzaron tras una fase previa de acondicionamiento que incluyó cierres parciales desde fines de marzo. Desde esta semana, los trabajos avanzan con interrupción total del tránsito.

La obra se ejecutará de lunes a viernes entre las 7:00 y las 17:00 horas, en dos etapas: primero entre Instrucciones y Logroño durante unas tres semanas y luego entre Logroño y Coronel Raíz. La empresa a cargo es RyK Ingenieros y la inversión asciende a $ 7,5 millones.

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Según informó la comuna, los trabajos consisten en la reconstrucción del pavimento de hormigón, incluyendo bacheo profundo y la restitución de la base estructural en los sectores intervenidos. Además, está previsto que en una fase posterior las tareas se extiendan desde Coronel Raíz hacia avenida Eugenio Garzón.

Desvíos y cambios en el transporte

Debido a la obra, la línea local L29 modificó su recorrido en ambos sentidos. En dirección a Paso Molino, circula por Santos, Logroño, José María Silva e Instrucciones hasta retomar su ruta. Hacia Complejo América, el desvío se realiza por Instrucciones, Edison, Jucutujá, José María Silva, Logroño y Santos.

Como consecuencia, quedaron suspendidas las paradas de Máximo Santos y Covadonga, y de Máximo Santos e Instrucciones, mientras que se habilitaron paradas provisorias en José María Silva y Soria, y en Instrucciones y Máximo Santos.

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