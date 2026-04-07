La buena noticia que dio Diego Aguirre con Eduardo Darias en el viaje de Peñarol para el debut "con mucha expectativa" en la Copa Libertadores; mirá la lista de convocados

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre , habló este martes a primera hora antes del viaje de los carboneros a Colombia para el debut en Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe el próximo jueves a las 23:00 de Uruguay.

El técnico destacó la importancia y la expectativa por comenzar un nuevo torneo continental.

“Es muy lindo ir a jugar por Libertadores. Siempre hay mucha expectativa, esperando con cierta ansiedad este comienzo y ojalá podamos tener un buen partido”, dijo en rueda de prensa en el Aeropuerto de Carrasco.

Consultado por el objetivo de Peñarol en el torneo y la posibilidad de ir por la sexta Libertadores, el DT fue cauto y dejó claro que el foco está primero en pasar la fase de grupos.

El hijo de un jugador de Peñarol que cumplió dos años y el papá lo celebró: "El que llegó para equilibrar todo"

Peñarol vs Nacional: cómo se prepara el Palacio Peñarol para el clásico de básquetbol contra pronósticos de lluvia y humedad

“Ahora vamos a ir por el próximo partido y después es como que tenés que ir viendo lo que pasa y te vas encontrando con eso. Nuestro claro objetivo es pasar la fase como primera cosa y después empieza otra historia. Nos tocó un grupo difícil y tenemos que sumar todos los puntos posibles”, comentó.

"Es el campeonato más lindo para jugar"

De todas formas, destacó que "Peñarol en los dos últimos años ha vuelto a competir y a ganarse el respeto de los adversarios" en la Copa Libertadores. "Es el campeonato más lindo para jugar, el más emocionante, que la gente se sienta a ver los partidos de forma diferente", señaló. "Tenemos la obligación de responder y hacer una buena copa".

"Para mí es espectacular tener otra Libertadores, otra oportunidad. Porque no sabés cuántas te quedan, entonces hay que tomarla como la última, es una forma de decirlo, así tenemos que encararla, estar a la altura, pelear y darlo todo", expresó.

Sobre el encuentro ante Independiente Santa Fe del entrenador uruguayo Pablo Repetto, dijo que ya se imagina cómo puede ser. “Sí, después hay que ver las situaciones de juego, lo que pasa. Creo que estamos bien nosotros como para hacer un buen partido. Después no sabés las cosas que puedan pasar”.

El viaje de Eduardo Darias y las lesiones

Peñarol tuvo en su plantel para ir a Colombia a Eduardo Darias, quien estaba en duda, se recuperó y estará a la orden, algo que fue destacado por Aguirre.

Boston River vs Peñarol Torneo Apertura Eduardo Darias festejo Eduardo Darias festeja el 1-0 de Peñarol ante Boston River FOTO: DANTE FERNÁNDEZ / FOCOUY

“Eduardo Darias viaja, que han dicho que no viajaba, había una información que no estaba correcta. Y después, la verdad que estamos recuperando a los jugadores”, señaló.

El DT también se refirió a las lesiones del plantel. “Hemos tenido dificultades desde que comenzamos el año, pero por suerte estamos recuperando”.

“Hoy viaja Eduardo Darias, viaja Leandro Umpiérrez, que había tenido algún temita. Y bueno, de a poco vamos recuperando con todo el plantel a disposición”, señaló.

Sin Aguerre ni Abel: el plantel para Colombia

Peñarol dio a conocer la lista de los viajeros a Colombia, en la que no aparece Washington Aguerre, quien cumplirá el primero de los partidos que se perderá por sanción.

Otra baja es la de Abel Hernández, delantero que tras su lesión volvió a tener minutos el pasado sábado, pero que finalmente no está convocado.

abel hernandez progreso peñarol 20260404 Abel Hernández ingresa por Matías Arezo contra Progreso, en su primer partido en más de dos meses Foto: Enzo Santos / FocoUy

"Abel es un caso muy especial", dijo Aguirre este martes. "Venía de un parate importante como de dos meses, estuvimos pensando, entendimos que era demasiado viaje y algún riesgo por jugar ese partido. Preferimos que se quede trabajando acá y pensando en el próximo partido, no solamente con Liverpool sino también con Platense a los tres días. Nos pareció lo mejor".

La lista de viajeros de Peñarol: