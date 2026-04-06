La incertidumbre de Diego Aguirre con Eduardo Darias en la lista de los viajeros de Peñarol a Bogotá para jugar por Copa Libertadores

Peñarol está preparando los últimos detalles para lo que será el viaje en chárter hacia la altura de Bogotá para enfrentar este jueves desde la hora 23 a Independiente Santa Fe por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América y en ese contexto, el técnico Diego Aguirre, va a esperar a Eduardo Darias unas horas más para ver si lo incluye o no en la lista de viajeros.

Los carboneros viajarán este martes hacia la capital colombiana y lo harán muy temprano en la mañana, desde la hora 7.05, para llegar directamente a dicha ciudad a las 13.45 de Uruguay, 11.45 de Colombia.

Eduardo Darias es la única duda que tiene Diego Aguirre para sumar o no a la delegación que viajará a Bogotá para jugar con Peñarol ante Independiente Santa Fe.

El futbolista sigue sin estar 100% ya que presenta una nueva sobrecarga muscular luego del partido, con gol, ante Boston River, en el cual había vuelto a las canchas tras el debut contra Montevideo City Torque en la primera fecha del Torneo Apertura.

Con bajas y varios juveniles, Nacional dio el plantel de viajeros para su debut en la Copa Libertadores ante Coquimbo Unido

Así terminó el uruguayo Eric Fagúndez, quien hizo historia en el Tour de Flandes y protagonizó la escapada junto a las figuras Pogaçar, Van der Poel, Evenepoel y Van Aert

Según pudo saber Referí, si bien Diego Aguirre lo va a esperar hasta último momento, todo indica que no lo tendrá en cuenta para viajar.

Por un lado, no pudo estar en la convocatoria del pasado sábado en el triunfo ante Progreso por 2-0, y por otro, sigue sin hacer fútbol. Mucho más complicado sería jugar ante un rival como Independiente Santa Fe y en la altura de Bogotá.

Debido a ello, es más que factible que Darias no viaje y permanezca en Montevideo con el arquero Washington Aguerre, quien cumplirá el primero de sus dos encuentros de suspensión que tiene.