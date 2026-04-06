Así terminó el uruguayo Eric Fagúndez, quien hizo historia en el Tour de Flandes y protagonizó la escapada junto a las figuras Pogaçar, Van der Poel, Evenepoel y Van Aert

El ciclista Eric Fagúndez hizo historia este domingo al ser el primer uruguayo en correr el Tour de Flandes, en Bélgica, uno de los cinco monumentos del ciclismo mundial y el segundo de la temporada luego la Milan San Remo de Italia.

En esa cita italiana que se disputó el pasado 21 de marzo, el otro pedalista celeste que brilla en Europa, Thomas Silva, se convirtió en el primer uruguayo en correr un monumento , lo que demuestra el buen presente de ambos deportistas.

El ciclista olímpico oriundo de Vergara, Treinta y Tres , que corre para Burgos Burpellet BH de España, superó las expectativas en su debut en Flandes y se codeó con los mejores del pelotón.

Fagúndez se dio a la fuga junto a un compañero de equipo y logró resistir y rodar durante más de 80 kilómetros junto al grupo de favoritos en el que estuvieron varias de las principales figuras del ciclismo actual: Tadej Pogacar , ciclista esloveno que está marcando una época en el deporte y que tras ganar días atrás la Milan San Remo repitió en Flandes, más otros destacados como el neerlandés Mathieu Van der Poel, y los locales belgas Remco Evenepoel y Wout Van Aert.

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Su equipo destacó la actuación del uruguayo y de sus compañeros, quienes “llegaron en los grupos principales a meta en lo que ha sido para todos ellos, la carrera más larga y dura de sus vidas hasta el momento”.

Eric Fagúndez se destacó e hizo historia: primer uruguayo en el Tour de Flandes Eric Fagúndez se destacó e hizo historia: primer uruguayo en el Tour de Flandes

“Es otro nivel”

Tras su gran actuación, Fagúndez reconoció que correr un monumento “es otro nivel”.

“No habían salido bien un par de carreras y era la última oportunidad para demostrar que el equipo tiene lo suyo. Por suerte salió una buena carrera”, señaló al diario Marca de España al contar cómo llegaban a esta dura competencia.

Además, dijo que con su equipo no sabían qué esperar de su actuación en la carrera. “Era la incógnita para todos. Habíamos corrido pruebas muy duras, pero nada comparable a un monumento. El planteamiento fue intentar estar en la fuga, porque sabemos que suelen hacer camino, y luego que el grupo de favoritos nos alcanzara con trabajo hecho. Y así salió”.

“Es otro nivel”, dijo Fagúndez, quien también destacó cómo se vive el ciclismo en Bélgica. “Lo había vivido muy pocas veces, en un Mundial y en unos Juegos Olímpicos. Es increíble, una fiesta. La gente vive el ciclismo de una manera única. Es un placer correr ahí. Por algo esta carrera es tan grande”.

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Con respecto a competir contra las principales figuras y la pelea que dieron estos, señaló que “era lo que se esperaba, que Pogacar estuviera ahí con su poderío”.

“También era incógnita ver a Evenepoel en una de sus primeras veces aquí. Cuando llegaron a nuestro grupo, Pogacar venía tirando y Evenepoel un poco más reservado, pero se notaba que tenían la carrera controlada desde el inicio”, comentó.

Además, contó cómo fue trabajar en la fuga junto a esas estrellas mundiales. “Había que aprovechar. Si salía mal, al menos me quedaba la anécdota. Pero estuvo bien. Encontré una buena posición, empezaron a dar relevos y me tocó. Luego di un par más porque había que vivir el momento”.

Fagúndez valoró el apoyo de los uruguayos en un día histórico para él. “Sí, los mensajes nunca faltan. Soy el primer uruguayo en hacer Flandes y eso se notó en la gente. Me llegaron muchas felicitaciones”, señaló.

Pogacar y su segundo monumento del año

Con otra demostración en solitario marca de la casa el esloveno Tadej Pogacar (UAE) hizo honor a su condición de favorito para proclamarse por tercera vez vencedor del Tour de Flandes, disputado entre Amberes y Oudenaarde con un recorrido de 278.2 km.

Tras un duelo titánico, Pogacar (Komenda, 27 años) dio otro paso en su lucha con la historia. Tercer Flandes, cuarto monumento consecutivo y duodécimo en total, cifras que le siguen aproximando al histórico "Canibal" Eddy Merckx.

Pogacar (Komenda, 27 años) ofreció otra muestra de poderío, de clase inigualable, atacando en solitario a 18 kilómetros de meta, donde tenía previsto, en el tercer paso por el Viejo Kwaremont, donde dejó la compañía de Van der Poel, a quien terminó de reventar, ya incapaz de seguir la rueda de su rival.

Pogacar se presentó imperial en la recta de meta de Oudenaarde, con tiempo para el deleite, disfrutando de otro momento para la historia. Firmó el triplete después de 6h.20.07 encima de la bicicleta, a una media elevada, exigente, de 43,9 km/hora.

UAE Team Emirates' Slovenian rider Tadej Pogacar (front) and Alpecin-Premier Tech's Dutch rider Mathieu van der Poel cycle in the men's race of the 'Ronde van Vlaanderen/ Tour des Flandres/ Tour of Flanders' UCI WorldTour one day cycling race, 278 km from Tadej Pogacar y Mathieu van der Poel en el Tour de Flandes 2026 Foto: AFP

Triunfo inapelable. Van der Poel no pudo destacarse en el historia de la prueba con el cuarto título. Se conformó con la segunda plaza a 33 segundos. Exhausto, hundido, pensando ya en tomarse la venganza en la París Roubaix. Tercero, corriendo en casa, el belga Remco Evenepoel (Red Bull), a 1.10. Por detrás el resto de favoritos, Van Aert y Pedersen.

Escapada inicial con 2 hombres del Burgos Burpellet

El segundo monumento de la temporada ofrece una primera parte amable, llana, propicia para las escapadas, como la que protagonizaron de inicio 13 hombres, entre ellos un hombre de Van der Poel, el suizo Dillier, ninguno del UAE de Pogacar, y dos valientes del Burgos Burpellet, el uruguayo Eric Fagúndez y el mongol Ambaljamts Sainbayar. El proyecto, condenando de antemano, disfrutó de una ventaja de 5.30 minutos en el km 80.

Hacia el km 60 un hecho curioso pudo alterar la carrera. Parte del pelotón no se detuvo en un paso a nivel que mostraba señales para parar. Algunos, como Pogacar y Evenepoel pasaron de largo; otros, como Van der Poel y Van Aert quedaron atrapados, esperando a que pasara el tren.

Siguió la carrera con normalidad. En el km 109 el recorrido se puso serio. Llegaron los adoquines en ascenso con el Lippenhovestraat. El UAE ya anunciaba movimiento con el danés Bjerg tirando en serio del pelotón, un ritmo que provocó roturas en el gran grupo. En el primer paso por el Viejo Oude Kwaremont (2.1km al 4.3% y máxima del 11,5) aún se mantenía la calma que iba a dar paso a la tormenta.

Tuvo el honor de coronar en cabeza Sainbayar, para orgullo del Burgos. El pelotón aún a más de 5 minutos, mientras superaba los habituales embudos del Kwaremont, que obligan a que muchos pongan pie a tierra. No caben todos en tramos tan estrechos.

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La estrategia de Pogacar comenzó a fraguarse en Berg Ten Houte, a 77 de meta, tensando el ritmo y seleccionando un grupo de 20 unidades con todos los favoritos. Un aviso que se concretó en el segundo paso por el Viejo Kwaremont, a 57 de meta, donde el esloveno soltó el primer latigazo de entidad.

Le siguieron Van der Poel, Van Aert, Evenepoel y Pedersen, pero el cuádruple ganador del Tour de Francia enseguida soltó otro hachazo, esta vez en el Paterberg (0,4 km al 8,4), asumiendo el mando de las operaciones, sin pedir relevos. Era ya un "ordeno y mando" que acabó con Pedersen, Van Aert y Evenepoel, incapaces de seguir la estela del esloveno y de Van der Poel.

Pogacar y Van der Poel se quedan a solas

Los dos mejores corredores del ciclismo actual, dos leyendas en activo, codo con codo por el monumento de Flandes. Era lo esperado, y eso enloqueció a los miles de aficionados que disfrutaban entre colina y colina.

Todo el recorrido un enorme estadio que celebraba el paso de Pogacar y Van der Poel, ambos interesados en darse relevos, al menos para evitar que se incorporase Evenepoel, quien sufría en la persecución, soñando con la tercera plaza en su debut en Flandes.

¿Qué cartas iban a jugar ambos monstruos para soltar al rival?. Ese era el quid de la cuestión a 30 de meta, con Pogacar y Van der Poel a toda máquina. En el Viejo Kuisberg tensó el esloveno, y resistió el neerlandés, con la sensación de ir más justo que su enemigo. La resolución debía ser por KO para el líder del UAE, mientras que al jefe del Alpecin no le importaba llegar a jugarse la gloria al esprint.

A estas alturas ambos se conocen de sobra. Restaban pocos escenarios para la emboscada. A 25 km de Oudenaarde la victoria era cosa de dos. Evenepoel no iba lejos, a medio minuto, pero le resultaba imposible enlazar. Y más atrás Pedersen y Van Aert sufrían en su Vía Crucis compartido.

A 18 de meta llegó otro punto esperado del recorrido, donde se suelen decidir muchos Tour de Flandes. Pogacar atacó con virulencia en el tercer y último paso por el Viejo Kwaremont, a 18 de meta. Abrió hueco, pero Van der Poel no entregaba la cuchara mientras sufría lo indecible para no despedirse de sus opciones.

El Paterberg llegó de inmediato, maldito encadenado para los menos poderosos. Pogacar aumentó ligeramente la diferencia a 18 segundos. Ya imparable, disparado hacia la meta de Oudenaarde. Resignación en Van Aert, la última víctima del hombre que persigue la etiqueta de mejor ciclista de la historia.

Tiempo para la fiesta, pleitesía al vencedor. Brazos en alto, Pogacar abrió con brillantez otra página de oro en el Tour de Flandes. Ahora a pensar en los adoquines de Roubaix, la única joya que le falta a su corona.

Con base en EFE