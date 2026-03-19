Eric Fagúndez logró una ajustada medalla de bronce para Uruguay en la contrarreloj del Panamericano de Ruta de Montería, Colombia

El ciclista Eric Fagúndez logró la medalla de bronce para Uruguay en la contrarreloj individual del Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026, en Colombia, prueba que se realizó en un trazado de 43,1 kilómetros.

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El pedalista oriundo de Vergara, Treinta y Tres, fue tercero en la clasificación, a 1 minuto y 12 de segundos del ganador, el local Walter Vargas.

Segundo se ubicó el mexicano Eder Frayre, a 54 segundos del vencedor.

¡Medalla de bronce para @Eric_Fagundez en la contrarreloj de #Montería2026 ! El uruguayo paró el crono en 50'08" y subirá por primera vez al podio en campeonato continental @DeportesRCN #CicloturismoBurgos #PanamericanoRuta2026 pic.twitter.com/BSMxdQUjx5

Fagúndez, olímpico en París 2024 , logró su medalla y el último lugar del podio de forma ajustada, al superar por dos segundos al brasileño Diego de Jesús Mendes, quien finalizó cuarto.

Roderyck Asconeguy aprontó la Vuelta Ciclista con una gran victoria en la Vuelta Chaná, donde los principales candidatos mostraron sus credenciales

Eric Fagúndez logró la medalla de bronce para Uruguay en Montería Eric Fagúndez logró la medalla de bronce para Uruguay en Montería

El ciclista que corre para el equipo BH Burgos de España conquistó la primera medalla para Uruguay en el certamen que se disputa en Colombia.

Uruguay en el Panamericano

El Panamericano de Montería comenzó el pasado martes con la disputa de las pruebas de contrarreloj individual para las categorías femeninas y junior masculino.

En la categoría Élite Femenina, Florencia Revetria fue la encargada de defender la malla celeste sobre un trazado de 31,5 kilómetros, logrando completar el recorrido en el puesto 18.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BurgosBH/status/2034695365941706761&partner=&hide_thread=false ¡Cuarto en 2023, quinto en 2025 y tercero en 2026!@Eric_Fagundez haciendo brillar a Uruguay y al Burgos Burpellet BH



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Por su parte, entre las damas de la categoría Junior, Sol Mockford cerró su participación ubicándose en el 15 lugar de la clasificación general de su prueba.

En la rama Junior Masculino, Laurencio Aquino representó a Uruguay, aunque no logró culminar el recorrido.

El miércoles no hubo actividad en la ruta y este jueves se retomaron las competencias con las pruebas de contrarreloj individual para las categorías Sub 23, donde prefirió no participar para priorizar la prueba de ruta el fin de semana, y Élite Masculino, con la gran actuación de Fagúndez.

El fin de semana se correrán las pruebas de ruta para las categorías juveniles, con Bonilla y Ciro Pérez en sub 23, y damas.

El gran cierre del campeonato será el domingo 22 con la prueba reina: la Ruta Hombres Élite. Se disputará sobre un circuito técnico de 12,9 kilómetros en Montería, completando un total de 206,4 kilómetros tras 16 vueltas.