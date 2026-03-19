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Eric Fagúndez logró una ajustada medalla de bronce para Uruguay en la contrarreloj del Panamericano de Ruta de Montería, Colombia

El ciclista de BH Burgos de España demostró su buen momento y se quedó con el tercer puesto del podio

19 de marzo de 2026 15:54 hs
Eric Fagúndez logró la medalla de bronce para Uruguay en Montería

Eric Fagúndez logró la medalla de bronce para Uruguay en Montería

El ciclista Eric Fagúndez logró la medalla de bronce para Uruguay en la contrarreloj individual del Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026, en Colombia, prueba que se realizó en un trazado de 43,1 kilómetros.

El pedalista oriundo de Vergara, Treinta y Tres, fue tercero en la clasificación, a 1 minuto y 12 de segundos del ganador, el local Walter Vargas.

Fagúndez, olímpico en París 2024, logró su medalla y el último lugar del podio de forma ajustada, al superar por dos segundos al brasileño Diego de Jesús Mendes, quien finalizó cuarto.

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Eric Fagúndez logró la medalla de bronce para Uruguay en Montería
Eric Fagúndez logró la medalla de bronce para Uruguay en Montería

Eric Fagúndez logró la medalla de bronce para Uruguay en Montería

El ciclista que corre para el equipo BH Burgos de España conquistó la primera medalla para Uruguay en el certamen que se disputa en Colombia.

Uruguay en el Panamericano

El Panamericano de Montería comenzó el pasado martes con la disputa de las pruebas de contrarreloj individual para las categorías femeninas y junior masculino.

En la categoría Élite Femenina, Florencia Revetria fue la encargada de defender la malla celeste sobre un trazado de 31,5 kilómetros, logrando completar el recorrido en el puesto 18.

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Por su parte, entre las damas de la categoría Junior, Sol Mockford cerró su participación ubicándose en el 15 lugar de la clasificación general de su prueba.

En la rama Junior Masculino, Laurencio Aquino representó a Uruguay, aunque no logró culminar el recorrido.

El miércoles no hubo actividad en la ruta y este jueves se retomaron las competencias con las pruebas de contrarreloj individual para las categorías Sub 23, donde prefirió no participar para priorizar la prueba de ruta el fin de semana, y Élite Masculino, con la gran actuación de Fagúndez.

El fin de semana se correrán las pruebas de ruta para las categorías juveniles, con Bonilla y Ciro Pérez en sub 23, y damas.

El gran cierre del campeonato será el domingo 22 con la prueba reina: la Ruta Hombres Élite. Se disputará sobre un circuito técnico de 12,9 kilómetros en Montería, completando un total de 206,4 kilómetros tras 16 vueltas.

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