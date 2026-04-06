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Quién fue el último en llegar en la Vuelta Ciclista, que "comenzó el año" en Uruguay y recibió un premio especial

Recibió un premio al esfuerzo por ser el último corredor en llegar al final de la Vuelta Ciclista del Uruguay en Montevideo

6 de abril de 2026 8:31 hs
Pablo Correa recibe el premio al esfuerzo por ser el último corredor en llegar al final de la Vuelta Ciclista del Uruguay este domingo, en Montevideo&nbsp;

Pablo Correa recibe el premio al esfuerzo por ser el último corredor en llegar al final de la Vuelta Ciclista del Uruguay este domingo, en Montevideo 

Foto: EFE

Dice el dicho popular que el año en Uruguay comienza cuando el último competidor de la Vuelta Ciclista cruza la línea de llegada en la última etapa, el domingo de la Semana de Turismo, lo que da inicio a la actividad luego de las vacaciones de verano y la tradicional semana en que se disputa la principal competencia del pedal del país.

20260405 Pablo Bonilla ganó la Vuelta Ciclista del Uruguay
Pablo Bonilla ganó la Vuelta Ciclista del Uruguay

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El ciclista que cerró la lista fue Pablo Correa, paraguayo del Club de Veteranos Matadero Pando, quien fue último en el puesto 92° de la general.

Por ese motivo, recibió un premio al esfuerzo por ser el último corredor en llegar al final de la Vuelta Ciclista del Uruguay en Montevideo.

Sangre de campeones: en su Tacuarembó, Mateo Mascarañas ganó la sexta etapa de la Vuelta Ciclista y su padre Richard finalizó cuarto

Una más para Leonel Rodríguez: el sprinter ganó su tercera etapa en cinco disputadas y llegó a 12 en su historial en la Vuelta Ciclista, que este lunes tuvo final en Paysandú

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