Quién fue el último en llegar en la Vuelta Ciclista, que "comenzó el año" en Uruguay y recibió un premio especial

Pablo Correa recibe el premio al esfuerzo por ser el último corredor en llegar al final de la Vuelta Ciclista del Uruguay este domingo, en Montevideo

Dice el dicho popular que el año en Uruguay comienza cuando el último competidor de la Vuelta Ciclista cruza la línea de llegada en la última etapa, el domingo de la Semana de Turismo, lo que da inicio a la actividad luego de las vacaciones de verano y la tradicional semana en que se disputa la principal competencia del pedal del país.

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Este domingo terminó la Vuelta con su llegada en Montevideo, con el juvenil Pablo Bonilla como ganador, y se supo quién fue el último en llegar.

20260405 Pablo Bonilla ganó la Vuelta Ciclista del Uruguay Pablo Bonilla ganó la Vuelta Ciclista del Uruguay FOTO: Gastón Britos/FocoUy El ciclista que cerró la lista fue Pablo Correa, paraguayo del Club de Veteranos Matadero Pando, quien fue último en el puesto 92° de la general.