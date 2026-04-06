Dice el dicho popular que el año en Uruguay comienza cuando el último competidor de la Vuelta Ciclista cruza la línea de llegada en la última etapa, el domingo de la Semana de Turismo, lo que da inicio a la actividad luego de las vacaciones de verano y la tradicional semana en que se disputa la principal competencia del pedal del país.
Quién fue el último en llegar en la Vuelta Ciclista, que "comenzó el año" en Uruguay y recibió un premio especial
Recibió un premio al esfuerzo por ser el último corredor en llegar al final de la Vuelta Ciclista del Uruguay en Montevideo