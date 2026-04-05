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Vuelta Ciclista del Uruguay: Pablo Bonilla, con solo 21 años, ganó la general en Montevideo y ya piensa en Europa

Roderyck Asconeguy ganó la etapa que terminó con la edición 81 de la prueba más importante del ciclismo uruguayo, mientras que Pablo Bonilla se llevó la general

5 de abril de 2026 14:14 hs
Pablo Bonilla ganó la Vuelta Ciclista del Uruguay

Pablo Bonilla ganó la Vuelta Ciclista del Uruguay

FOTO: Gastón Britos/FocoUy

El uruguayo Pablo Bonilla, de apenas 21 años, se llevó el título este domingo de la Vuelta Ciclista del Uruguay 2026 al arribar frente a la Intendencia de Montevideo, proveniente de Trinidad en lo que fue la última etapa luego de un recorrido de 190,6 kilómetros.

Asconeguy obtuvo la última etapa

Roderyck Asconeguy, del Dolores Cycles, por su parte, ganó la última etapa que arribó a Montevideo este domingo con un tiempo de 4 horas, 17 minutos y 29 segundos.

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Segundo fue Leonel Rodríguez, del Náutico Boca del Cufré, quien ya había obtenido tres etapas en esta misma competencia.

El juvenil Pablo Bonilla, también del Náutico Boca del Cufré, confirmó el título en la etapa final y según pudo saber Referí, viajará a Europa para continuar allí su carrera profesional.

El ganador arribó a Montevideo con 42 segundos de ventaja en la cima de la general, por lo que manejó los tiempos de esta última etapa para llevarse un título inolvidable para él.

Matheus Constantino, el brasileño del Localiza Meoo, fue el ganador del premio sprinter, mientras que Sebastián Rodríguez de Cerro Largo se quedó con el de la Cima. El premio de la regularidad fue para Leonel Rodríguez.

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