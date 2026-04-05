Vuelta Ciclista del Uruguay: Pablo Bonilla, con solo 21 años, ganó la general en Montevideo y ya piensa en Europa

El uruguayo Pablo Bonilla, de apenas 21 años, se llevó el título este domingo de la Vuelta Ciclista del Uruguay 2026 al arribar frente a la Intendencia de Montevideo, proveniente de Trinidad en lo que fue la última etapa luego de un recorrido de 190,6 kilómetros.

Bonilla ya se había hecho de la malla oro en dos etapas anteriores y así cruzó la meta con las manos en la cabeza, como no pudiendo creer lo que sucedía.

Roderyck Asconeguy, del Dolores Cycles, por su parte, ganó la última etapa que arribó a Montevideo este domingo con un tiempo de 4 horas, 17 minutos y 29 segundos.

¿A qué hora juegan hoy Uruguay vs Paraguay, el anfitrión, por el Campeonato Sudamericano sub 17 y dónde verlo?

Luis Suárez no falla: entró al final, anotó un gol en el estreno del nuevo estadio de Inter Miami y fue elegido el mejor del partido; mirá el video

Segundo fue Leonel Rodríguez, del Náutico Boca del Cufré, quien ya había obtenido tres etapas en esta misma competencia.

El juvenil Pablo Bonilla, también del Náutico Boca del Cufré, confirmó el título en la etapa final y según pudo saber Referí, viajará a Europa para continuar allí su carrera profesional.

El ganador arribó a Montevideo con 42 segundos de ventaja en la cima de la general, por lo que manejó los tiempos de esta última etapa para llevarse un título inolvidable para él.

Matheus Constantino, el brasileño del Localiza Meoo, fue el ganador del premio sprinter, mientras que Sebastián Rodríguez de Cerro Largo se quedó con el de la Cima. El premio de la regularidad fue para Leonel Rodríguez.