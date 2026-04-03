Vuelta Ciclista del Uruguay: Bruno Lemes ganó la novena etapa este viernes y hay un nuevo malla oro en la general

La novena etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay 2026 unió este viernes las ciudades de Rocha con Minas luego de que los competidores recorrieran 159,4 km y el brasileño Bruno Martins Lemes del Swift Pro Cycling, fue el ganador de la misma, por lo que a la vez, hubo cambios en la punta de la general.

El ganador cruzó la meta con un tiempo bonificado de 3 horas, 38 minutos y 5 segundos en la Intendencia de Lavalleja, en la capital del deparetamento.

Por su parte, Mateo Mascarañas , del Club Ciclista Alas Rojas de Santa Lucía, y Germán Broggi , de Atenas, fueron segundo y tercero, respectivamente, y arribaron a 4 y a seis segundos del vencedor.

A falta de solamente dos etapas para terminar la Vuelta Ciclista del Uruguay 2026, luego de finalizada la novena de este viernes, se produjeron cambios en la punta de la general.

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El nuevo líder es Pablo Bonilla del Náutico de Boca del Cufré, con un tiempo de 32 horas 53 minutos y 37 segundos.

Por su parte, el ciclista argentino Lucas Gaday, del Dolores Cycles Club, quien hasta ahora era el líder, quedó en el segundo lugar con 51 segundos de diferencia, en tanto que el tercero es un compatriota suyo, Matías Quilci del Alas Rojas de Santa Lucía con 1 minutos y 21 segundos de distancia respecto al líder.

La penúltima etapa que será la décima, se llevará a cabo este sábado entre las ciudades de Tala y Durazno, con un recorrido de 158,7 km.