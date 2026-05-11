El ciclista uruguayo Eric Fagúndez hizo podio en el Tour de Azerbaiyán y está cuarto en la general; mirá el video

Los principales ciclistas uruguayos en Europa se siguen destacando a nivel internacional y este lunes fue el turno de Eric Fagúndez, quien hizo podio en la segunda etapa del Tour de Azerbaiyán y quedó cuarto en la general.
El representante del equipo Burgos Burpellet BH fue uno de los protagonistas en la etapa de la prueba que comenzó este domingo y finalizará el jueves.
Asian and Kazakh Champion Yevgeniy Fedorov- Stage 2 winner and GC leader at Baku-Khankendi Azerb / Eric Fagúndez en el podio del Tour de Azerbaiyán
Eric Fagúndez en el podio del Tour de Azerbaiyán
En la jornada de este lunes, con 193 kilómetros de recorrido, Fagúndez tuvo que sprintar en el grupo para quedar tercero.
El ganador fue Yevgeniy Fedorov, campeón de Asia y Kazajistán, quien es compañero del uruguayo Thomas Silva en el equipo XDS Astana. Segundo se colocó Alexandre Balmer.
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Con su podio, Fagúndez quedó cuarto en la clasificación general, a falta de las últimas tres etapas.
El resultado del oriundo de Vergara confirma el gran momento de los dos principales ciclistas uruguayos en Europa, lo que se suma al histórico liderato de Thomas Silva en el Giro de Italia.