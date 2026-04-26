Tadej Pogacar ganó el monumento de ciclismo Lieja-Bastoña-Lieja donde abandonó el uruguayo Eric Fagúndez

Tadej Pogacar , del equipo UAE. prolongó su dictadura en la 112 edición del monumento de ciclismo Lieja-Bastoña-Lieja, en la que sumó su cuarto entorchado, con más esfuerzo del previsto, ya que el francés Paul Seixas (Decathlon) aguantó su ya tradicional ataque en la Redoute, pero se quedó atrás en la Roche-aux-Faucons y terminó segundo.

El tercer puesto fue para Remco Evenepoel (Red Bull). El belga empezó con mucha agresividad, no pudo seguir el ataque de Pogacar en la Redoute. Pogacar iguala en el palmarés de la Decana al español Alejandro Valverde y al italiano Moreno Argentin y se queda a solo una victoria del belga Eddy Merckx , líder todavía con cinco entorchados.

La carrera que cerraba el tríptico de las Ardenas medía cara a cara a Tadej Pogacar, vencedor en Milán-San Remo y Tour de Flandes y vencido en París-Roubaix; Remco Evenepoel, ganador de la Amstel Gold Race; y Paul Seixas, la gran sensación de la primavera.

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Más de una decena de colinas esperaban al pelotón antes de la previsible batalla final entre los favoritos. Y el que atacó primero fue Evenepoel, que ya contaba en su palmarés con las victorias en las ediciones de 2022 y 2023.

Cuando habían transcurrido apenas tres kilómetros, una caída partió el pelotón por la mitad y el belga, mejor colocado que sus rivales, se encontró en la primera parte del grupo, mientras que Pogacar y Seixas se quedaron atrás.

A pesar de los esfuerzos iniciales del UAE por cerrar el hueco, liderado por Tim Wellens y Vegard Stake Laengen, la distancia del grupo delantero llegó a superar los tres minutos. El Decathlon, trabajando para Seixas, también se puso a tirar cuando vio que los kilómetros transcurrían sin reducir la distancia.

Evenepoel iba acompañado solamente de un Nico Denz que se vació en su ayuda para evitar que llegara el segundo grupo. El mismo belga tuvo que ponerse el mono de trabajo, pero la labor combinada de UAE y Decathlon terminó por cerrar el hueco cuando faltaban menos de 100 kilómetros para la meta.

El reducido pelotón, liderado por el UAE, llegó reunido al tramo clave de la carrera. Pogacar entró en la subida a la mítica Redoute en el segundo puesto, seguido muy de cerca por Paul Seixas. El que no mantuvo la posición fue Evenepoel, incapaz de seguir el ritmo marcado por Benoît Cosnefroy (UAE) al frente.

Y, entonces, como en las dos ediciones anteriores, Tadej Pogacar atacó. A falta de casi 35 kilómetros para el final, el esloveno cambió el ritmo y solamente Paul Seixas, llamado a ser su sucesor, continuó a su rueda. El campeón del mundo y el joven francés subieron juntos los 900 metros restantes y coronaron juntos, sin que Pogacar pudiera soltarlo.

Esloveno y francés se fueron relevando en el camino a Forges y a la Roche-aux-Faucons (1,1 km al 5,8%), donde todo iba a decidirse. Pogacar atacó de nuevo desde la base y de nuevo Seixas aguantó a su rueda.

A falta de 600 metros para coronar la roca de los halcones, cuando parecía que el joven francés llegaría con Pogacar hasta el final, el esloveno hizo el movimiento definitivo y abrió el hueco con el que iba a llegar a la meta. En la cima, la diferencia era ya de 25 segundos.

Finalmente, Pogacar completó la carrera en 5 horas, 50 minutos y 28 segundos, en la que fue la edición más rápida de la historia de la Decana, con más de 44 kilómetros por hora de velocidad media.

EFE