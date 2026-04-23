Eric Fagúndez volverá a hacer historia en su carrera y para el ciclismo uruguayo al disputar otro "monumento", "la decana" Lieja-Bastoña-Lieja este domingo

El ciclista uruguayo Eric Fagúndez volverá a hacer historia en su carrera y para el pedal celeste, al disputar este domingo la carrera Lieja-Bastoña-Lieja, la tradicional prueba belga que es uno de los cinco “monumentos” del ciclismo mundial.

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El oriundo de Vergara, Treinta y Tres , fue confirmado por su equipo, Burgos Burpellet BH de España , como uno de sus representantes en la competencia que es considerada “la decana” por su antigüedad.

El ciclismo uruguayo está viviendo un año 2026 memorable gracias a las actuaciones de sus principales ciclistas de la actualidad, Thomas Silva , primer uruguayo en fichar con un equipo UCI Pro Tour, el XDS Astana Team , y Eric Fagúndez , quienes están compitiendo en carreras del más alto nivel mundial.

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Así terminó el uruguayo Eric Fagúndez, quien hizo historia en el Tour de Flandes y protagonizó la escapada junto a las figuras Pogaçar, Van der Poel, Evenepoel y Van Aert

Ambos pedalistas pusieron por primera vez la bandera uruguaya en los “monumentos” en esta temporada.

Primero fue Thomas Silva, quien corrió la Milán - San Remo y se convirtió en el primer celeste en disputar esa carrera y una prueba de esa categoría.

El uruguayo Thomas Silva celebra en el Tour de Hainan El uruguayo Thomas Silva celebra en el Tour de Hainan

Luego, Fagúndez se destacó al correr el Tour de Flandes, otra de las cinco clásicas.

Y ahora el olimareño volverá a decir presente en su segundo “monumento” en Bélgica.

Eric Fagúndez se destacó e hizo historia: primer uruguayo en el Tour de Flandes Eric Fagúndez se destacó e hizo historia: primer uruguayo en el Tour de Flandes

Eric Fagúndez en Lieja-Bastoña-Lieja

El UCI ProTeam Burgos Burpellet BH debutará este domingo en Bélgica en ‘La Decana’, una de las cinco clásicas más prestigiosas del ciclismo mundial que completa el tríptico de las Ardenas.

Será un estreno histórico para el equipo de Fagúndez, que disputará el segundo monumento de su trayectoria deportiva, tras haber competido este mismo mes en el Tour de Flandes.

El equipo del uruguayo destacó que “de cara a este ilusionante debut en la Lieja-Bastoña-Lieja, el Burgos Burpellet BH viaja con siete escaladores y puncheurs que han rendido a gran nivel en las semanas previas de la primavera ciclista”.

Eric Fagúndez en el equipo de Burgos Burpellet BH para la Lieja-Bastoña-Lieja Eric Fagúndez en el equipo de Burgos Burpellet BH para la Lieja-Bastoña-Lieja

Al frente estará Jesús Herrada, que ha disputado 23 monumentos a lo largo de su carrera deportiva, incluidas diez participaciones en ‘La Decana’. En tres ocasiones acabó entre los 30 primeros, destacando su 17ª posición lograda en 2018. El conquense estará acompañado por seis debutantes ansiosos por dejar su sello en la clásica belga: Eric Fagúndez y Jambaljamts Sainbayar, que ya estuvieron escapados en el Tour de Flandes; Josh Burnett, Lorenzo Quartucci, Clément Alleno y Martín Rey.

La centenaria carrera belga es una prueba de casi 260 kilómetros con más de una docena de durísimas cotas y un palmarés conformado por los más grandes del ciclismo mundial.

Según el informe técnico del equipo de Fagúndez, en su 112ª edición, la Lieja-Bastoña-Lieja presenta un recorrido similar al de años previos, con 259 kilómetros de ida y vuelta entre las ciudades que dan nombre a la prueba.

Los primeros 100 kilómetros en dirección sur desde Lieja hasta Bastoña incluyen varios repechos que ayudarán a formar una fuga en la que intentará estar representado el Burgos Burpellet BH.

Eric Fagúndez se destacó e hizo historia: primer uruguayo en el Tour de Flandes Eric Fagúndez se destacó e hizo historia: primer uruguayo en el Tour de Flandes

A diferencia de en Flandes, donde los adoquines eran los grandes protagonistas, en las Ardenas la dureza la incorporan pequeñas y explosivas cotas con rampas de hasta el 10% de desnivel.

La Côte de Saint-Roch (1 km al 10%) y el Col de la Haussiere (4 km al 7%) supondrán los primeros retos, aunque el encadenado de subidas más exigentes dará inicio a 90 kilómetros del final. La Côte de Wanne (2 km al 7%), la Côte de Stockeu (1 km al 11%) y la Côte de la Haute-Levée (3 km al 6%) harán una primera selección antes de llegar al Col du Rosier (4 km al 6%), donde ya podría romperse el pelotón en numerosos grupos.

Sin tiempo para el descanso llegarán los pasos por el Col du Maquisard (2 km al 5%) y la Côte de Desnié (2 km al 7%), como anticipo de las tres subidas más emblemáticas de la carrera, todas ellas en la última hora de la prueba: la Côte de la Redoute (2 km al 9%), la Côte de Forges (1 km al 7%) y la Côte de la Roche-aux-Faucons (1 km al 11%), que se corona a 13 kilómetros de la meta. Quedará únicamente un pequeño repecho hasta Boncelles, un rápido descenso y dos kilómetros llanos hasta llegar a Lieja.