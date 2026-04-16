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El uruguayo Thomas Silva ganó en el Tour de Hainan y quedó como líder de la competencia que se corre en China; mirá su sprint en la llegada

"Estoy feliz de conseguir mi primera victoria con el maillot del XDS Astana Team", dijo el uruguayo

16 de abril de 2026 8:49 hs

El uruguayo Thomas Silva ganó en el Tour de Hainan 

El uruguayo Thomas Silva quedó como líder del Tour de Hainan, que se corre en dicha isla de China, tras ganar la segunda etapa que se disputó este jueves y que tuvo al fernandino imponiéndose en el sprint final.

El uruguayo Thomas Silva celebra en el Tour de Hainan
El uruguayo Thomas Silva celebra en el Tour de Hainan

El uruguayo Thomas Silva celebra en el Tour de Hainan

El ciclista del XDS Astana Team, equipo de la máxima categoría de la UCI, aprovechó el lanzamiento de su compañero Nikolas Vinokurov y logró la victoria en las calles de Wuzhishan, en una etapa de 214 km que contaba con tres puertos de primera categoría, el último de ellos situado a 15 km de la meta.

El uruguayo Thomas Silva en el podio en el Tour de Hainan
El uruguayo Thomas Silva en el podio en el Tour de Hainan

El uruguayo Thomas Silva en el podio en el Tour de Hainan

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Su triunfo le permitió pasar a liderar la competencia.

“La etapa fue muy dura debido al calor y la distancia", dijo el uruguayo.

El uruguayo Thomas Silva en el podio en el Tour de Hainan
El uruguayo Thomas Silva en el podio en el Tour de Hainan

El uruguayo Thomas Silva en el podio en el Tour de Hainan

"El equipo hizo un trabajo fantástico, así que en la subida final teníamos varias opciones. Tras la subida, se formó un pequeño grupo de cabeza con Nikolas y yo, y las cosas nos iban bien. Hubo muchos ataques, pero al final conseguimos luchar por la victoria, y gané el sprint. Creo que fue un muy buen día para nosotros, y estoy feliz de conseguir mi primera victoria con el maillot del XDS Astana Team. Todavía quedan tres etapas, y habrá mucha lucha en cada una de ellas”, señaló Thomas Silva.

En la primera etapa, Silva había llegado 28° con el mismo puesto que quien estaba puntero.

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