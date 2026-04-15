El ciclista uruguayo Eric Fagúndez logró un destacado tercer puesto en O Gran Camiño; mirá el sprint final

El ciclista uruguayo Eric Fagúndez, del equipo español Burgos-Burpellet-BH, logró un destacado tercer puesto este miércoles en la segunda etapa de O Gran Camiño, la prueba que se corre en Galicia.
BARREIROS, 15/04/2026.- El ciclista del Movistar Carlos Canal Blanco (i) se impone vencedor de la segunda etapa de la carrera O Gran Camiño 2026 disputada este miércoles entre Vilalba y Barreiros, de 148,6 Km. de recorrido. EFE/ Pedro Eliseo Agrelo Trigo
El uruguayo Eric Fagúndez fue tercero en la segunda etapa de O Gran Camiño 2026
Foto: EFE
El oriundo de Vergara, Treinta y Tres, tuvo una buena jornada con ataques y con una potente definición en un sprint masivo que le permitió meterse en el podio.
La prueba comenzó este martes con la prueba contrarreloj.
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El español Carlos Canal (Movistar) ganó la etapa, disputada entre las localidades lucenses de Vilalba y Barreiros (noroeste de España) sobre 148,6 kilómetros, tras imponerse al esprint a sus compañeros de fuga, en un día en el que el portugués Rafa Reis se convirtió en el nuevo líder de la carrera.
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El ciclista gallego culminó un gran trabajo de su equipo para celebrar su primer triunfo como profesional, en una jornada marcada por una fuga inicial de ocho corredores y el hundimiento del danés Julius Johansen, que cedió el liderato tras perder la rueda de los grandes favoritos en el Alto de Noceda.
El ciclista del UAE EmiratesXRG fue incapaz de aguantar el altísimo ritmo que marcó Iván Romeo.
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El representante del Movistar desarrolló un trabajo descomunal para que Canal arrancase a 200 metros de la meta para despegarse de Mats Wenzel (Kern Pharma) y el uruguayo Eric Fagúndez (Burgos-Burpellet-BH), segundo y tercero, respectivamente.
El otro gran triunfador de la jornada es el portugués Rafa Reis, nuevo maillot amarillo con una renta de un segundo sobre su compatriota Nelson Oliveira (Movistar) y doce sobre Jorgen Nordhagen (Visma).
Con base en EFE