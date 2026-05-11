Bomberos alertó por riesgos en uso de calefacción durante invierno y por gas conocido como "muerte silenciosa"

El vocero de Bomberos , Sebastián Camejo, advirtió sobre los riesgos asociados al uso de sistemas de calefacción durante los meses fríos y alertó sobre los peligros de la intoxicación por humo y monóxido de carbono en la temporada invernal.

En entrevista con el programa 8AM (Canal 4), Camejo alertó sobre la necesidad de mantener alejados los materiales inflamables de las estufas a leña y evitar prácticas peligrosas dentro del hogar .

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Entre las recomendaciones mencionó no secar ropa demasiado cerca del fuego y utilizar siempre chispero para evitar que salten brasas.

El vocero después destacó que uno de los principales focos de riesgo para incendios durante el invierno está relacionado con el uso de las estufas a gas. En ese sentido, recomendó realizar controles preventivos sobre los equipos antes de utilizarlos.

Además, aconsejó revisar el estado de las estufas con técnicos especializados y verificar que las mangueras de las garrafas no presenten pérdidas.

Bomberos también alertó sobre el peligro del monóxido de carbono, un gas altamente tóxico que puede generarse por fallas en la combustión de artefactos. "No tiene olor ni color, por lo que es imposible detectarlo; por ello se le llama a este gas la 'muerte silenciosa'", explicó.

Entre los síntomas más comunes mencionó dolor de cabeza, cansancio, debilidad general y, en casos más severos, vómitos.

Tras esto, llamó a adquirir estufas eléctricas de empresas "en el rubro" que "estén certificadas" con las fichas de seguridad correspondientes.

Desde Bomberos remarcaron que muchas de las situaciones de riesgo pueden evitarse mediante controles preventivos y un uso responsable de los sistemas de calefacción.