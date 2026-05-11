Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
algo de nubes
Martes:
Mín  10°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / ADVERTENCIA

Bomberos alertó por riesgos en uso de calefacción durante invierno y por gas conocido como "muerte silenciosa"

Desde Bomberos destacaron que uno de los principales focos de riesgo para incendios durante el invierno está relacionado con el uso de las estufas a gas

11 de mayo de 2026 11:02 hs
La estufa eléctrica es una de las opciones de mayor costo para calefaccionar un ambiente
La estufa eléctrica es una de las opciones de mayor costo para calefaccionar un ambiente

El vocero de Bomberos, Sebastián Camejo, advirtió sobre los riesgos asociados al uso de sistemas de calefacción durante los meses fríos y alertó sobre los peligros de la intoxicación por humo y monóxido de carbono en la temporada invernal.

En entrevista con el programa 8AM (Canal 4), Camejo alertó sobre la necesidad de mantener alejados los materiales inflamables de las estufas a leña y evitar prácticas peligrosas dentro del hogar.

Más noticias

"Los dos fueron víctimas de una muerte violenta": qué se sabe del doble homicidio en Colinas de Solymar

Más de 36 denuncias y años de conflictos: una mujer fue internada para evaluaciones psiquiátricas en Pando

Entre las recomendaciones mencionó no secar ropa demasiado cerca del fuego y utilizar siempre chispero para evitar que salten brasas.

El vocero después destacó que uno de los principales focos de riesgo para incendios durante el invierno está relacionado con el uso de las estufas a gas. En ese sentido, recomendó realizar controles preventivos sobre los equipos antes de utilizarlos.

Además, aconsejó revisar el estado de las estufas con técnicos especializados y verificar que las mangueras de las garrafas no presenten pérdidas.

Bomberos también alertó sobre el peligro del monóxido de carbono, un gas altamente tóxico que puede generarse por fallas en la combustión de artefactos. "No tiene olor ni color, por lo que es imposible detectarlo; por ello se le llama a este gas la 'muerte silenciosa'", explicó.

Entre los síntomas más comunes mencionó dolor de cabeza, cansancio, debilidad general y, en casos más severos, vómitos.

Tras esto, llamó a adquirir estufas eléctricas de empresas "en el rubro" que "estén certificadas" con las fichas de seguridad correspondientes.

Desde Bomberos remarcaron que muchas de las situaciones de riesgo pueden evitarse mediante controles preventivos y un uso responsable de los sistemas de calefacción.

Las más leídas

"Tenía vasos, fernet y hasta hielo": hombre alcoholizado manejaba a 100 km/h, a contramano y tenía denuncias por conducir ebrio

Fin del romance con los autos eléctricos: estacioneros piden revisar incentivos para la compra

Horror en Colinas de Solymar: asesinaron a una pareja de 24 y 27 años dentro de su casa y frente a sus hijos

Nacional 4-0 Cerro: el tricolor cerró el Torneo Apertura con una goleada en la que se aprovechó de un rival muy débil, Maxi Gómez hizo tres

Temas

Bomberos calefacción

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos